"Ніколи сюди не суньтеся": командир ЗС РФ записав послання перед загибеллю під Курськом (відео)

Замість допомоги, військових РФ, які залишилися без води, продуктів і зв'язку, відправили на м'ясний штурм. За словами російського військового, він отримав кілька контузій і множинні осколкові поранення ніг.

Командир штурмової групи російських бійців із позивним "Ларкін" за кілька годин до власної загибелі в Курській області записав відеоролик. Кадри та попередження зі словами "ніколи сюди не потикатися, не шукати щастя" опублікувала пресслужба Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Відео, імовірно зняте в Курській області

"Разом зі своїм загоном окупант вщент знищив одне з тамтешніх сіл намагаючись безрезультатно вибити з нього підрозділи Галицьких десантників", — наголошується в публікації.

Повідомляється, що російські війська зазнали втрат і намагалися сховатися в підвалах. Вони були налякані, без зв'язку, води та продуктів, чекали на підкріплення протягом тижня. Але замість допомоги отримали наказ на ще одну спробу м'ясного штурму, який для "Ларкіна" і його підлеглих виявився останнім.

На опублікованих кадрах чоловік у військовій формі каже, що штурмує село, що знищено практично все, чому він украй здивований.

"Якщо відео подивитеся, не лізьте ніколи сюди. Не шукайте щастя, не шукайте себе, не перевіряйте ніколи. Бувають моменти, коли я шкодую, що на*** (даремно) сюди поїхав. Зніму коротке відео про те, що ми штурмували. Були цілі будинки — і що тепер", — каже військовий у ролику і вказує на стіни, що залишилися від будинків.

Він також розповів, що отримав кілька контузій і множинні осколкові поранення ніг.

Відео слугує прикладом того, як РФ відправляє на смерть тисячі своїх громадян, які вже перед загибеллю шкодують, що стали жертвами пропаганди та підняли зброю проти українців, зазначається в публікації.

Нагадаємо, що 25 листопада повідомлялося, що ЗС РФ окупували два села і просунулися біля восьми.

Також повідомлялося, що, за даними DeepState, війська РФ на човнах висадилися через річку Оскіл і зайняли позиції Сил оборони.