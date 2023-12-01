В России помилованный "вагнеровец" изнасиловал 5-ти классницу, — росСМИ (фото)

Журналисты пишут, что Юрий Гаврилов два часа бил и насиловал девочку в своем доме. Отпустил он ребенка только потому, что она пообещала никому не рассказывать об инциденте.

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В России помилованный за участие в войне против Украины боец ЧВК "Вагнер" изнасиловал 11-летнюю девочку. Об этом пишет российское СМИ Saltday.

Инцидент произошел в Соль-Илецке Оренбургской области, где проживает мужчина. Как сообщается, 33-летний Юрий Гаврилов ранее он отбывал наказание в колонии, откуда отправился воевать против Украины в рядах ЧВК "Вагнер".

Мама девочки рассказала журналистам, что семья знала злоумышленника, поскольку они были соседями, а жил он в квартале от них. В день инцидента 11-летняя девочка отпросилась пойти к "вагнеровцу", чтобы забрать музыкальную колонку.

Фото: Astra

Впрочем от соседа девочка вовремя не вернулась. Когда мать ребенка пошла к злоумышленнику, он не открыл ей дверь, поэтому женщина пошла искать девочку на улице. Родители пострадавшей думали, что ей скучно дома, поэтому она гуляет с друзьями.

Отмечается, что "вагнеровец" насиловал и избивал ребенка у себя дома в течение двух часов. После содеянного он отпустил ее только потому, что девочка пообещала никому не рассказывать о том, что произошло. Однако мужчина испугался и убежал. Задержали его вечером того же дня неизвестные люди, которые привезли насильника в полицию в багажнике автомобиля.

Сейчас правоохранители расследуют дело, а ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Москве суд наказал учителя, который написал на уроке у девятиклассников на доске "Слава Украине. Смерть русским дуракам". Его признали виновным в "дискредитации ВС РФ".

Также в конце ноября казахстанский суд вынес приговор мужчине, который воевал против Украины в составе ЧВК "Вагнер". Воевать он пошел увидев объявление о высокооплачиваемой работе, которая связана с участием в боевых действиях РФ на территории Украины.