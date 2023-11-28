В Москве судили учителя, который на доске написал фразу "Слава Украине" (фото)

За содеянное российский суд признал преподавателя виновным в "дискредитации ВС РФ" и назначил штраф в размере 40 тысяч рублей.

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В России учителя отстранили от уроков за написанную на интерактивной доске фразу "Слава Украине. Смерть русским дуракам". Об этом сообщают российские СМИ.

Отмечается, что инцидент произошел 27 ноября в московской элитной школе №1619 во время урока информатики у девятиклассников.

Фото: Mash

По информации российского Telegram-канала Mash, 41-летний учитель сделал надпись на доске неожиданно. Также он якобы нарисовал свастику. Об инциденте на уроке дети сразу сообщили другим преподавателям. Мужчину с уроков забрали в отделение полиции.

Директор школы рассказал журналистам, что учителя отстранили от уроков и сейчас происходит проверка, по итогам которой будут принимать кадровые решения.

Отмечается, что с учениками учителя провели профилактическую беседу, кроме того, в школе планируют провести мероприятие для всех учеников на котором будут рассказывать "об опасности экстремизма и его проявлений".

Российские Telegram-каналы пишут, что теперь самого преподавателя и школу ожидают проверки. Кроме того, уже 28 ноября Хорошевский районный суд города Москвы признал преподавателя виновным в "дискредитации Вооруженных сил России". Теперь он должен заплатить штраф в размере 40 тысяч рублей.

Напомним, 24 ноября сообщалось, что в России студентов просят задавать электроэнни сигареты, из деталей которых будут делать беспилотники для армии РФ. Для агитации в акции использовался переделанный советский плакат Виктора Говоркова.

Также в начале ноября в России в "реабилитации нацизма" обвинили активистку, которую ранее задержали в парке с плакатом "9 waя".