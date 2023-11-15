Российскую активистку за плакат с надписью "9 waя" обвинили в реабилитации нацизма, — росСМИ

Российские журналисты пишут, что обвинение активистке выдвинули после психолого-лингвистической судебной экспертизы надписи. По мнению психолога, которая проводила экспертизу, войной нельзя называть даже Великую Отечественную войну.

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В российской Казани местную активистку, которую ранее задержали в парке с плакатом "9 waя", обвинили в "реабилитации нацизма". Об этом пишет издание "Idel.Реалии".

Сообщается, что женщину с плакатом задержали еще 28 апреля в казанском парке Урицкого. Тогда активистку не привлекли к ответственности за плакат, но уже в июле ее обвинили в дискредитации Вооруженных сил РФ.

Впрочем, после проведения психолого-лингвистической судебной экспертизы надписи "9 wая", ее обвиняют еще и в "реабилитации нацизма". В экспертизе объясняется, что смешав слово "мая" со словом "war" (война) активиста использовала прямое сравнение понятий через графическую игру. Таким образом активистка якобы имеет негативную оценку к "9 мая" и посвященных этому празднику событий и может свидетельствовать о ее отрицании использования ВС России для "защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания мира и безопасности". Также, как пишет СМИ, в экспертизе психолог отметила, что такие плакаты создают негативные стереотипы в отношении представителей "Красной армии".

"Вели войну, то есть не защищали свою Родину от захватчика, а выступали агрессорами", — говорится в тексте.

Издание отмечает, мысль психолога о том, что войной нельзя называть даже Великую Отечественную войну "проходит лейтмотивом через весь ее текст". Кроме того, размещение плакатов с такими надписями является "актом агрессии" и "содержат в себе проявления унижения чести и достоинства ветеранов".

Издание пишет, что казанскую активистку также обвиняют в размещении у Вечного огня в Парке Победы плаката с надписью "Нет войне". Несмотря на это отмечается, что в правоохранительных органах нет сведений о том, кто принес этот плакат.

Кроме того, в прошлом году женщина пришла на концерт Олега Газманова в кофте с надписью "No war". За это ее тоже привлекли к ответственности за дискредитацию армии РФ. Сообщается, что в последние годы активистку несколько раз задерживали и проводили обыски.

В прошлом году в России за "реабилитацию нацизма" объявили в розыск экс-игрока "Что? Где? Когда?". В частности, он опубликовал на своей странице пост, который якобы оскорбляет и позорит память российского полководца Григория Жукова.

Также в начале октября сообщалось, что в России заочно осудили экс-редактора "Первого канала" за распространение фейков о войне. Перед этим она вышла в прямой эфир держа антивоенный плакат.