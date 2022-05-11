"Реабилитировал нацизм". В России объявили в розыск бывшего игрока "Что? Где? Когда?"

Высказывание Ровшана Аскерова о том, что маршал Жуков был мародером, расценили попыткой "реабилитации нацизма".

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

МВД России объявило в розыск бывшего игрока "Что? Где? Когда?", журналиста Ровшана Аскерова по обвинению в "реабилитации нацизма", сообщают российские СМИ. Уголовное дело в его отношении по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ Следственный комитет РФ возбудил в конце апреля. Статья предусматривает наказание до пяти лет заключения.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"Следствием установлено, что Аскеров опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook заведомо ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память великого российского полководца и защитника отечества маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова", — сообщил СК 27 апреля.

Ровшан Аскеров 6 апреля опубликовал пост, в котором рассказал о том, что "убийца в погонах Г.К. Жуков был еще и воришкой. Он вывозил из Германии в "значительных количествах" мебель, произведения искусства, различное другое трофейное имущество для своего личного пользования. Так отмечено в следствии по его делу".

[ + – ] После возбуждения уголовного дела Аскеров удалил свой пост Фото: Скриншот

Обвинение в реабилитации нацизма Аскеров назвал абсурдными. "Во всех моих словах нет ни клеветы, ни заведомой лжи. Как минимум в "Википедии" это все проверяется, и никакой лжи, клеветы там нет, а уж тем более реабилитации нацизма. У них больная фантазия", — сказал он.

По словам Аскерова, он находится не в России, "и довольно давно", и возвращаться не собирается.

Дело, о котором писал журналист, было возбуждено в 1947 году. Жуков утверждал, что получил часть приписываемого ему имущества в подарок, а часть купил за свои деньги. Обвинение было использовано, чтобы отправить маршала в отставку с поста главнокомандующего сухопутными войсками и для репрессий в адрес близких к нему генералов.

Как сообщал Фокус, ранее Ровшан Аскеров высказался по поводу войны в Украине.

"Эта война неправильна и несправедлива, ее не должно было быть. Россия ведет оккупационную агрессивную войну, называть ее можно как угодно, но это война. Когда убивают людей — это война, нормальный человек этого хотеть не может. Нормальный человек хочет, чтобы она закончилась победой той стороны, которая подверглась оккупации и агрессии", — отметил Аскеров. По его мнению, россияне должны чувствовать вину за то, что выбрали президента, который счел нормальным напасть на Украину.