"Реабілітував нацизм". У Росії оголосили в розшук колишнього гравця "Що? Де? Коли?"

Висловлювання Ровшана Аскерова про те, що маршал Жуков був мародером, розцінили спробою "реабілітації нацизму" .

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МВС Росії оголосило в розшук колишнього гравця "Що? Де? Коли?" журналіста Ровшана Аскерова за звинуваченням у "реабілітації нацизму", повідомляють російські ЗМІ. Кримінальну справу за ч. 4 ст. 354.1 КК РФ Слідчий комітет РФ порушив наприкінці квітня. Стаття передбачає покарання до п'яти років ув'язнення.

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"Слідством встановлено, що Аскеров опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook свідомо неправдиві відомості, що ображають і ганьблять пам'ять великого російського полководця та захисника вітчизни маршала Радянського Союзу Георгія Костянтиновича Жукова", — повідомив СК 27 квітня.

Ровшан Аскеров 6 квітня опублікував пост, у якому розповів про те, що "вбивця в погонах Г. К. Жуков був ще й злодюжкою. Він вивозив із Німеччини в "значних кількостях" меблі, твори мистецтва, різне інше трофейне майно для свого особистого користування.. Так зазначено в слідстві в справі" .

[ + – ] Після порушення кримінальної справи Аскеров видалив свій пост Фото: Скриншот

Звинувачення в реабілітації нацизму Аскеров назвав абсурдними. "У всіх моїх словах немає ні наклепів, ні явної брехні. Як мінімум у "Вікіпедії" це все перевіряється, і жодної брехні, наклепів там немає, а тим більше реабілітації нацизму. У них хвора фантазія", — сказав він.

За словами Аскерова, він не в Росії, "і досить давно", і повертатися не збирається.

Справа, про яку писав журналіст, була порушена в 1947 році. Жуков стверджував, що отримав частину майна, що приписується йому в подарунок, а частину купив за свої гроші. Звинувачення було використано, щоб відправити маршала у відставку з посади головнокомандувача сухопутних військ і для репресій на адресу близьких до нього генералів.

Як повідомляв Фокус, раніше Ровшан Аскеров висловився з приводу війни в Україні.

"Ця війна неправильна та несправедлива, її не мало бути. Росія веде окупаційну агресивну війну, називати її можна як завгодно, але це війна. Коли вбивають людей — це війна, нормальна людина цього хотіти не може. Нормальна людина хоче, щоб вона закінчилася перемогою тієї сторони, яка зазнала окупації та агресії", — зазначив Аскеров. На його думку, росіяни повинні відчувати провину за те, що обрали президента, який вважав нормальним напасти на Україну.