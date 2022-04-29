Колишній учасник "Що? Де? Коли?" Ровшан Аскеров став підозрюваним у справі про реабілітацію нацизму

Проти журналіста порушили справу в Слідкомі РФ за пост про маршала Жукова. А поскаржився на нього Історичний музей.

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Проти колишнього учасника телевізійної версії гри "Що? Де? Коли?", журналіста Ровшана Аскерова порушили кримінальну справу в Головному слідчому управлінні Слідчого комітету, що займається особливо важливими злочинами, повідомляється на сайті відомства. Ровшана звинувачують у "реабілітації нацизму".

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За версією слідства, журналіст у Facebook опублікував свідомо неправдиву інформацію про радянського маршала Георгія Жукова, яка "ображала та паплюжила пам'ять великого російського полководця та захисника Вітчизни". Наразі пост видалено.

[ + – ] Видалений пост Ровшана Аскерова Фото: Скриншот

Аскеров назвав Жукова "мародером зі стажем", "вбивцею в погонах" і "злодюжкою". Скаргу в Слідчий комітет подав Державний історичний музей, який також поскаржився на те, що його назвали "псевдоісторичним".

Сам Аскеров із сім'єю перебуває не в Росії. Він розповів, що поїхав, коли зрозумів, що РФ "перетворюється на Радянський Союз". І покинув цю країну ще на початку березня, з чого не робив секрет. Пости в його соцмережах з'являються регулярно, як і фотографії.

"На початку березня я взяв квиток і поїхав. Не таємно, не шпигунськими стежками. Купив квиток на літак і вирішив, що більше не повернуся. Зараз я не в Росії иа не хочу якось асоціювати з цією країною. Я чудово розумів, що в ситуації, коли закриваються всі опозиційні ЗМІ, коли забороняють фейсбук, інстаграм і настає Радянський Союз, жити неможливо", — розповів Аскеров в інтерв'ю.

"Я жив у Радянському Союзі, і мені там не подобалося. Зараз нам кажуть: "Давайте знову в Радянський Союз", — мені це теж не подобається", — повідомив журналіст і зазначив, що жити в країні, де забороняють висловлювати свою думку, він не може.

Висловився журналіст і з приводу війни в Україні.

"Ця війна неправильна та несправедлива, її не мало бути. Росія веде окупаційну агресивну війну, називати її можна як завгодно, але це війна. Коли вбивають людей — це війна, нормальна людина цього хотіти не може. Нормальна людина хоче, щоб вона закінчилася перемогою тієї сторони, яка зазнала окупації та агресії", — зазначив Аскеров. На його думку, росіяни повинні відчувати провину за те, що обрали президента, який вважав нормальним напасти на Україну.

"В історичному плані зараз усе йде по колу, ми знову повертаємося до того, що люди хочуть доносів, сильної руки, щоб у нас був улюблений фюрер, який веде нас до перемоги", — сказав журналіст.

А про те, що проти нього порушили кримінальну справу, Аскеров дізнався з новин. Із ним ніхто не зв'язувався.

[ + – ] Пам'ятник маршалу Жукову біля Історичного музею в Москві Фото: Соцсети

"Я думав, Історичний музей займається чимось іншим, а не доносами", — зазначив журналіст і уточнив, що при написанні свого поста керувався виключно історичними фактами. Маршал Жуков справді проходив за статтею про мародерство, справді вивозив речі з Німеччини для особистого користування.

"Це відображено в архівах, і це правда, ніякого наклепу немає. … Єдиний момент, де я помилився, був у тому, що я написав, що він п'ятикратний герой Радянського Союзу, а насправді чотириразовий. Це можна розцінити як наклеп. Але це, я думаю, не привід починати справу", — резюмував Аскеров.

[ + – ] Маршал Жуков на параді перемоги в 1945 році Фото: Скриншот

Нагадаємо, справу, про яку писав Аскеров, було порушено 1947 року. Жуков стверджував, що отримав частину майна, що йому приписували, у подарунок, а частину купив за свої гроші. Звинувачення було використано, щоб відправити полководця у відставку з посади головнокомандувача сухопутних військ і для репресій на адресу близьких до нього генералів.