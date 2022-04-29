Бывший участник "Что? Где? Когда?" Ровшан Аскеров стал подозреваемым по делу о реабилитации нацизма

Против журналиста возбудили дело в Следкоме РФ за пост о маршале Жукове. А пожаловался на него Исторический музей

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Против бывшего участника телевизионной версии игры "Что? Где? Когда?", журналиста Ровшана Аскерова возбудили уголовное дело в занимающимся особо важными преступлениями Главном следственном управлении Следственного комитета, сообщается на сайте ведомства. Ровшана обвиняют в "реабилитации нацизма".

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По версии следствия, журналист в Facebook опубликовал заведомо ложную информацию о советском маршале Георгии Жукове, которая "оскорбляла и порочила память великого российского полководца и защитника Отечества". Сейчас пост удален.

[ + – ] Удаленный пост Ровшана Аскерова Фото: Скриншот

Аскеров назвал Жукова "мародером со стажем", "убийцей в погонах" и "воришкой". Жалобу в Следственный комитет подал Государственный исторический музей, пожаловавшийся также на то, что его назвали "псевдоисторическим".

Сам Аскеров с семьей находится не в России. Он рассказал, что уехал, когда понял, что РФ "превращается в Советский Союз". И покинул эту страну еще в начале марта, из чего не делал секрета. Посты в его соцсетях появляются регулярно, равно, как и фотографии.

"В начале марта я взял билет и уехал. Не тайно, не шпионскими тропами. Купил билет на самолет и решил, что больше не вернусь. Сейчас я не в России и не хочу себя как-то ассоциировать с этой страной. Я прекрасно понимал, что в ситуации, при которой закрываются все оппозиционные СМИ, когда запрещают фейсбук, инстаграм и наступает Советский Союз, жить невозможно", — рассказал Аскеров в интервью.

"Я жил в Советском Союзе, и мне там не нравилось. Сейчас нам говорят: "Давайте опять в Советский Союз", — мне это тоже не нравится", — сообщил журналист и отметил, что жить в стране, где запрещают высказывать свое мнение, он не может.

Высказался журналист и по поводу войны в Украине.

"Эта война неправильна и несправедлива, ее не должно было быть. Россия ведет оккупационную агрессивную войну, называть ее можно как угодно, но это война. Когда убивают людей — это война, нормальный человек этого хотеть не может. Нормальный человек хочет, чтобы она закончилась победой той стороны, которая подверглась оккупации и агрессии", — отметил Аскеров. По его мнению, россияне должны чувствовать вину за то, что выбрали президента, который счел нормальным напасть на Украину.

"В историческом же плане сейчас все идет по кругу, мы опять возвращаемся к тому, что люди хотят доносов, сильной руки, чтобы у нас был любимый фюрер, который ведет нас к победе", — сказал журналист.

А про то, что против него возбудили уголовное дело, Аскеров узнал из новостей. С ним никто не связывался.

[ + – ] Памятник маршалу Жукову у Исторического музея в Москве Фото: Соцсети

"Я думал, Исторический музей занимается чем-то другим, а не доносами", — отметил журналист и уточнил, что при написании своего поста руководствовался исключительно историческими фактами. Маршал Жуков действительно проходил по статье о мародерстве, действительно вывозил вещи из Германии для личного пользования.

"Это отражено в архивах, и это правда, никакой клеветы нет. … Единственный момент, где я ошибся, был в том, что я написал, что он пятикратный герой Советского Союза, а на самом деле — четырехкратный. Это можно расценить как клевету. Но это, я думаю, не повод заводить дело", — резюмировал Аскеров.

[ + – ] Маршал Жуков на параде победы в 1945 году Фото: Скриншот

Напомним, дело о котором писал Аскеров, было возбуждено в 1947 году. Жуков утверждал, что получил часть приписываемого ему имущества в подарок, а часть купил за свои деньги. Обвинение было использовано, чтобы отправить полководца в отставку с поста главнокомандующего сухопутными войсками и для репрессий в адрес близких к нему генералов.