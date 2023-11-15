Російську активістку за плакат з написом "9 waя" звинуватили у реабілітації нацизму, — росЗМІ

Російські журналісти пишуть, що звинувачення активістці висунули після психолого-лінгвістичної судової експертизи напису. На думку психолога, яка проводила експертизу, війною не можна називати навіть Велику Вітчизняну війну.

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У російській Казані місцеву активістку, яку раніше затримали у парку із плакатом "9 waя", звинуватили у "реабілітації нацизму". Про це пише видання "Idel.Реалії".

Повідомляється, що жінку із плакатом затримали ще 28 квітня у казанському парку Урицького. Тоді активістку не притягнули до відповідальності за плакат, але вже у липні її звинуватили у дискредитації Збройних сил РФ.

Втім, після проведення психолого-лінгвістичної судової експертизи напису "9 wая", її звинувачують ще й у "реабілітації нацизму". У експертизі пояснюється, що змішавши слово "мая" зі словом "war" (війна) активіста використала пряме порівняння понять через графічну гру. Таким чином активістка начебто має негативну оцінку до "9 травня" і присвячених цьому святу подій та може свідчити про її заперечення використання ЗС Росії для "захисту інтересів РФ та її громадян, підтримки миру і безпеки". Також, як пише ЗМІ, в експертизі психолог зазначила, що такі плакати створюють негативні стереотипи відносно представників "Червоної армії".

"Вели війну, тобто не захищали свою Батьківщину від загарбника, а виступали агресорами", — йдеться у тексті.

Видання зазначає, думка психолога про те, що війною не можна називати навіть Велику Вітчизняну війну "проходить лейтмотивом через весь її текст". Окрім того, розміщення плакатів із такими написами є "актом агресії" та "містять у собі прояви приниження честі та гідності ветеранів".

Видання пише, що казанську активістку також звинувачують у розміщені біля Вічного вогню у Парку Перемоги плакату із написом "Ні війні". Попри це зазначається, що у правоохоронних органах немає відомостей про те, хто приніс цей плакат.

Окрім того, минулого року жінка прийшла на концерт Олега Газманова у кофті з написом "No war". За це її теж притягнули до відповідальності за дискредитацію армії РФ. Повідомляється, що протягом останніх років активістку декілька разів затримували та проводили обшуки.

Минулого року у Росії за "реабілітацію нацизму" оголосили в розшук ексгравця "Що? Де? Коли?". Зокрема, він опублікував на своїй сторінці пост, який начебто ображає і ганьбить пам’ять російського полководця Григорія Жукова.

Також на початку жовтня повідомлялося, що у Росії заочно засудили ексредакторку "Первого канала" за поширення фейків про війну. Перед цим вона вийшла у прямий ефір тримаючи антивоєнний плакат.