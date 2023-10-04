Журналістку Марину Овсяннікову в РФ заочно засудили до 8,5 років за "військові фейки"

Екс-редакторка "Первого канала" заявила, що не визнає себе винною. Місцезнаходження журналістки після втечі з Росії залишається невідомим.

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Басманний суд Москви заочно засудив колишню редакторку програми "Время" на "Первом канале" російського телебачення Марину Овсяннікову до восьми з половиною років позбавлення волі з відбуванням терміну в колонії загального режиму і забороною адмініструвати інтернет-ресурси протягом 4 років після звільнення. У середу, 4 жовтня, Овсяннікову визнали винною за статтею про дискредитацію російської армії і поширення фейків про війну в Україні з мотивів політичної ненависті. Суд був змушений ухвалити заочний вирок, оскільки поточне місцезнаходження Овсяннікової невідоме. Про це повідомляє російська служба BBC.

Приводом для порушення кримінальної справи став одиночний пікет журналістки в липні 2022 року, коли вона вийшла на Софійську набережну навпроти Кремля з антивоєнним плакатом.

"Путін — убивця. Його солдати — фашисти. 352 дитини загинули. Скільки ще має загинути дітей, щоб ви зупинилися?" — було написано на плакаті.

Одиночний пікет Овсяннікової на Софійській набережній Фото: Марина Овсянникова/телеграм

Обвинувачення кваліфікувало дії Овсяннікової як "створення реальної загрози формування в суспільстві негативного ставлення до російської армії".

Свідками обвинувачення в суді виступили співробітники управління з протидії екстремізму МВС Росії, а також члени колишній чоловік, син і мати Овсяннікової.

Що відомо про Марину Овсяннікову

Про Марину Овсяннікову заговорили в березні 2022 року, коли вона увірвалася в ефір програми "Время" на "Первом канале" і за спиною телеведучої Катерини Андрєєвої розгорнула плакат із написом "Ні війні".

Акція протесту Овсяннікової в ефірі програми "Время" Фото: Скриншот

Після цього демаршу Овсяннікову оштрафували на 30 тисяч рублів за "організацію неузгодженої публічної акції" і звільнили з "Первого канала".

Після цього вона поїхала в Німеччину, де стала позаштатним автором німецького видання Die Welt, але за кілька місяців повернулася в Росію.

Після пікету на Софійській набережній, Овсяннікова була затримана і відправлена під домашній арешт. Але 1 жовтня, за тиждень до закінчення терміну арешту, журналістка втекла з країни разом із донькою, і наразі її місцезнаходження невідоме.

Напередодні засідання суду Овсяннікова заявила, що не визнає свою провину і не відмовляється від жодного свого слова.

"Я зробила у своєму житті дуже важкий, але єдино правильний моральний вибір і вже заплатила за це досить високу ціну. Покаранням для мене стало вигнання без можливості повернутися на Батьківщину", — йдеться в заяві.

Нагадаємо, 15 вересня телеведучу Машу Єфросиніну заочно засудили до семи років колонії за "поширення завідомо неправдивої інформації про вбивства мирних жителів".