Ексспівробітницю "Першого каналу" Овсяннікову відправили під домашній арешт в РФ (фото)

У залі суду жінка влаштувала скандал та встигла розгорнути антивоєнний плакат.

Російську журналістку, пропагандистку та ексредакторку Першого каналу Марину Овсяннікову 11 серпня Басманний суд (Москва, РФ) відправив під домашній арешт. Про це повідомив адвокат журналістки Дмитро Захватов у своєму Телеграм-каналі.

Під домашнім арештом Овсяннікова, якій в Росії інкримінують поширення неправдивої інформації про ЗС РФ, пробуде до 9 жовтня.

Її захисник також розповів у своєму телеграм-каналі про те, як проходив суд над ексредакторкою Першого каналу.

"Навіть Андрія Романовича Чикатило так не охороняли в суді. Марину посадили в клітку, навколо якої вишикувалися четверо мордоворотів у поліцейській формі", — написав Захватов.

Сама Овсяннікова перебувала у спеціальному скляному приміщенні ("акваріумі") на лаві підсудних. На судове засідання жінка вдягла світлий костюм. Вона виглядала дещо недоглянутою через відсутність зачіски і відрослі темні корені волосся.

Перед тим, як піти із зали суду, Марина Овсяннікова встигла розгорнути плакат із написом "Нехай убиті діти сняться вам ночами".

[ + – ] Марина Овсяннікова в суді розгорнула антивоєнний плакат Фото: Медиазона

Що цьому передувало

15 липня 2022 року Марина Овсяннікова вийшла на пікет на Софійську набережну з плакатом "Путін — вбивця, його солдати — фашисти". Біля себе на асфальті вона поклала іграшки, забруднені червоною фарбою.

Спочатку ця акція пройшла для неї без наслідків. І лише 10 серпня до будинку до журналістки прийшли силовики з ордером на обшук.

За словами Овсяннікової, її відвезли на допит до Слідчого комітету і навіть не дали зателефонувати адвокату. Ніч жінка провела у слідчому ізоляторі на Петрівці. А в середу 11 серпня відбувся суд, на якому Овсянніковій обрали запобіжний захід.

Її звинувачують у поширенні фейків про російську армію. Якщо вину Овсяннікову доведуть, їй загрожує до 10 років колонії.

Чим відома Овсяннікова

Овсяннікова — російська тележурналістка та пропагандистка, яка працювала редактором міжнародної зміни служби міст на "Першому каналі". З квітня до липня 2022 року — позаштатна кореспондентка німецького видання Die Welt.

Народилася 19 червня 1978 року в Одесі. Мати — росіянка, хімік-технолог за освітою, а батько — українець, помер в Одесі, коли Овсянніковій було п'ять місяців. Овсяннікова має дві двоюрідні сестри, які проживають в Україні.

До 2018 року була одружена з Ігорем В. Овсянніковим, який працював разом з нею на Першому каналі. Є двоє дітей — синові 17 років, а дочці — 11 років.

Здобула популярність після того, як 14 березня 2022 року у прямому ефірі програми "Время" на "Першому каналі" з'явилася з протестним плакатом проти вторгнення Росії в Україну.

Після демаршу Марина Овсяннікова стверджувала, що їй доводиться ховатися у своїх друзів, але покидати Москву вона не планувала. Пізніше колишня співробітниця "1 каналу" змінила риторику та закликала скасувати санкції проти Росії, через які, на думку кореспондентки, страждають прості росіяни.

11 квітня стало відомо, що Марина Овсяннікова після звільнення з федерального каналу знайшла собі нову роботу в ЄС. Російська журналістка знайшла посаду позаштатної кореспондентки німецького видання Die Welt, на якій обіцяла висвітлювати повномасштабну війну РФ проти України.

Після цього Овсяннікова навіть зробила спробу виступити в Україні. Але пресконференція так і не відбулася.

Нагадаємо, Овсяннікова раніше повідомила журналістам, що вранці 10 серпня до неї додому прийшли з обшуком співробітники правоохоронних органів. Щодо пропагандистки відкрили кримінальну справу за статтею про "дискредитацію російської армії", за що передбачене максимальне покарання у 15 років ув'язнення.

Крім того, Фокус писав, що Марина Овсяннікова кілька років працювала на Міноборони РФ. У базах даних пенсійного фонду Росії є інформація про роботу журналістки на військову частину 11114. Марина Овсяннікова мінімум 3 роки поєднувала роботу на "Першому каналі" та на Міноборони РФ.