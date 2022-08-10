Щодо пропагандистки відкрили кримінальну справу за статтею про "дискредитацію російської армії", за що передбачене максимальне покарання у 15 років ув'язнення.

Колишня співробітниця російського "Першого каналу" Марина Овсяннікова повідомила журналістів про те, що вранці 10 серпня до неї додому прийшли з обшуком правоохоронці.

Адвокат Овсяннікової Дмитро Захватов заявив, що стосовно його клієнтки порушили кримінальну справу за статтею 207.3 про "дискредитацію збройних сил Росії".

"Силовики відмовилися чекати адвоката і вдерлися в будинок. Однак залишили номер телефону слідчого, — зазначив Захватов. — Очевидно, доведеться мені "ловити" Марину безпосередньо у відділі".

9 серпня Черемушкинський суд Москви зобов'язав Овсяннікову виплатити ще один штраф у розмірі 40 тис. рублів за "дискредитацію російської армії". У співробітників Центру протидії екстремізму виникли претензії до її антивоєнного посту у "Фейсбуці". У липні росіянку судили у подібній справі, призначивши їй штраф у розмірі 50 тис. рублів.

Що таке стаття 207.3 КК РФ

Статтею 207.3 "Публічне поширення явно неправдивої інформації про використання збройних сил Російської Федерації" російський Кримінальний кодекс доповнили в березні 2022 року.

Так влада вирішила боротися з антивоєнними виступами і спробувала припинити поширення правди про російсько-українську війну, вимагаючи оперувати лише інформацією з офіційних російських джерел.

Статтею передбачене максимальне покарання у вигляді 15 років ув'язнення.

За звинуваченням у дискредитації російські суди заочно заарештували вже кількох видатних діячів, які перебувають за кордоном Росії. До них входять як росіяни, наприклад, письменник Дмитро Глуховський, так і українці — таке звинувачення отримав Дмитро Гордон.

Першою людиною, яка отримала реальний термін за статтею, став московський депутат Олексій Горінов. Його "провина" полягає в тому, що під час відкритого засідання ради депутатів Горінов запропонував колегам вшанувати пам'ять загиблих у війні хвилиною мовчання, а також розповів про те, що в Україні гинуть діти. Суддя заявила, що цей вислів не відповідає офіційним брифінгам Міноборони Росії. Крім того, претензії виникли до слова "війна", яку в РФ вимагають називати "спеціальною воєнною операцією".

Чому багато українців не вірять Марині Овсянніковій

Марина Овсяннікова прославилася 14 березня, коли вона увірвалася в ефір програми "Время" на Першому каналі з антивоєнним плакатом. На ньому було написано "Зупиніть війну. Не вірте пропаганді. Тут вам брешуть".

Після цього адміністрація каналу звинуватила Овсяннікову в зраді, а суд оштрафував на 30 тисяч рублів за дискредитацію ЗС РФ. Катерина Андрєєва, ведуча програми "Вермя", розкритикувала свою колегу, а сама вона раділа, що відбулася штрафом, а не потрапила до в'язниці, оскільки це дозволить їй "продовжувати говорити правду".

Після звільнення з каналу Овсяннікова стала позаштатною кореспонденткою німецької газети Die Welt, звідки пішла на початку липня. Після цього вона повернулася в Росію, заявивши, що це вимушений захід, на який їй потрібно піти, незважаючи на загрозу арешту.

Наприкінці травня як кореспондента Die Welt Марина Овсяннікова відвідала Україну і мала намір провести у Києві пресконференцію, де планувала розповісти про методи російської пропаганди. Проте захід скасували, оскільки українців обурила поява пропагандистки в Україні. У її каяття не повірили, оскільки Овсяннікова закликала скасувати санкції проти Росії, через які, на її думку, страждають прості росіяни.

Росіянка поспішно покинула країну і невдовзі повідомила, що Die Welt довелося евакуювати її "найнеймовірнішими шляхами", і вона дивом врятувалася.

Після "пригод" в Україні, вислухавши безліч невтішних висловлювань про себе, Овсяннікова вкотре змінила думку. Вона назвала себе українкою, заявила, що росіяни несуть колективну відповідальність за війну, визнала, що українці та росіяни не є братніми народами, закликала посилити санкції проти Росії та запевнила, що не є агентом ФСБ.

Наприкінці липня з'ясувалося, що Марина Овсяннікова кілька років працювала на Міноборони Росії.

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