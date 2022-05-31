Ексредакторка Першого каналу хотіла провести пресконференцію в Києві (фото)

Марина Овсяннікова під час візиту до Києва мала розповісти про пропаганду Кремля, проте агентство "Інтерфакс-Україна" скасувало захід за участю російської журналістки.

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У середу, 1 червня, в Києві планували провести пресконференцію за участю колишньої співробітниці "1 каналу" Марини Овсяннікової, яка в ефірі показала антивоєнний плакат. Відповідний пресреліз опублікувало агентство "Інтерфакс-Україна".

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Антивоєнний демарш Марини Овсяннікової — пресконференція в Києві

Пресконференція за участю російської журналістки Марини Овсяннікової мала відбутися 1 червня о 16:30 у Києві.

За даними агентства, захід планувався у пресцентрі "Інтерфакс-Україна", під час якого ексспівробітниця "1 каналу" мала викрити пропаганду РФ щодо нашої країни.

"Трансляція пресконференції буде доступна на ютуб-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Акредитація журналістів обов'язкова", — йшлося у пресрелізі.

[ + – ] Марина Овсяннікова планувала провести пресконференцію в Києві

Через деякий час ЗМІ поінформувало, що пресконференцію в Києві за участю позаштатної журналістки німецького видання Die Welt скасовано. Проте агентство "Інтерфакс-Україна" не уточнило, чому захід з Мариною Овсянніковою не відбудеться в українській столиці.

[ + – ] "Інтерфакс-Україна" скасувало конференцію Марини Овсяннікової в Києві

За даними видання "Радіо Свобода", російська журналістка, яка працювала на "1 каналі", мала особисто приїхати до Києва для участі в пресконференції.

Екслідер одеського осередку "Правого сектору" Сергій Стерненко також підтвердив інформацію, що Марина Овсяннікова не буде присутня на заході в українській столиці. За його словами, "Інтерфакс-Україна" пообіцяв скасувати пресконференцію за участю колишньої співробітниці "1 каналу".

[ + – ] "Інтерфакс-Україна" скасував конференцію Марини Овсяннікової в Києві

Антивоєнний демарш Марини Овсяннікової — передісторія

14 березня російська журналістка Марина Овсяннікова з'явилася в ефірі "1 каналу" з антивоєнним плакатом. Кореспондентка закликала зупинити повномасштабну війну в Україні, після чого її доставили до відділення поліції.

Після демаршу Марина Овсяннікова стверджувала, що їй доводиться ховатися у своїх друзів, але покидати Москву вона не планувала. Пізніше колишня співробітниця "1 каналу" змінила риторику та закликала скасувати санкції проти Росії, через які, на думку кореспондентки, страждають прості росіяни.

11 квітня стало відомо, що Марина Овсяннікова після звільнення з федерального каналу знайшла собі нову роботу в ЄС. Російська журналістка влаштувалась на посаду позаштатного кореспондента німецького видання Die Welt, на якій обіцяла висвітлювати повномасштабну війну РФ проти України.