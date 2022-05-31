Экс-редактор Первого канала хотела провести пресс-конференцию в Киеве (фото)

Марина Овсянникова в ходе визита в Киев должна была рассказать о пропаганде Кремля, однако агентство "Интерфакс-Украина" отменило мероприятие с участием российской журналистки.

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В среду, 1 июня, в Киеве планировали провести пресс-конференцию с участием бывшей сотрудницы "1 канала" Марины Овсянниковой, которая в эфире показала антивоенный плакат. Соответствующий пресс-релиз опубликовало агентство "Интерфакс-Украина".

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Антивоенный демарш Марины Овсянниковой — пресс-конференция в Киеве

Пресс-конференция с участием российской журналистки Марины Овсянниковой должна была состояться 1 июня в 16:30 в Киеве.

По данным агентства, мероприятие планировалось в пресс-центре "Интерфакс-Украина", в ходе которого экс-сотрудница "1 канала" должна была разоблачить пропаганду РФ в отношении нашей страны.

"Трансляция пресс-конференции будет доступна на ютуб-канале агентства "Интерфакс-Украина". Аккредитация журналистов обязательна", — говорилось в пресс-релизе.

[ + – ] Марина Овсянникова планировала провести пресс-конференцию в Киеве

Через некоторое время СМИ проинформировало, что пресс-конференция в Киеве с участием внештатной журналистки немецкого издания Die Welt было отменено. Однако агентство "Интерфакс-Украина" не уточнило, по какой причине мероприятие с Мариной Овсянниковой не состоится в украинской столице.

[ + – ] Интерфакс-Украина отменило конференцию Марины Овсянниковой в Киеве

По данным издания "Радио Свобода", российская журналистка, работавшая на "1 канале", должна была лично приехать в Киев для участия в пресс-конференции.

Экс-лидер одесской ячейки "Правого сектора" Сергей Стерненко также подтвердил информацию, что Марина Овсянникова не будет присутствовать на мероприятии в украинской столице. По его словам, "Интерфакс-Украина" пообещал отменить пресс-конференцию с участием бывшей сотрудницы "1 канала".

[ + – ] Интерфакс-Украина отменил конференцию Марины Овсянниковой в Киеве

Антивоенный демарш Марины Овсянниковой — предыстория

14 марта российская журналистка Марина Овсянникова появилась в эфире "1 канала" с антивоенным плакатом. Корреспондент призывала остановить полномасштабную войну в Украине, после чего ее доставили в отделение полиции.

После демарша Марина Овсянникова утверждала, что ей приходится скрываться у своих друзей, но покидать Москву она не планировала. Позже бывшая сотрудница "1 канала" сменила риторику и призывала отменить санкции против России, из-за которых, по мнению корреспондента, страдают простые россияне.

11 апреля стало известно, что Марина Овсянникова после увольнения с федерального канала нашла себе новую работу в ЕС. Российская журналистка устроилось на должность внештатного корреспондента немецкого издания Die Welt, на которой обещала освещать полномасштабную войну РФ против Украины.