Марина Овсянникова, устроившая антивоенный демарш на Первом, нашла новую работу

Журналистка будет освещать события в России и Украине, писать для газеты, а также регулярно участвовать в новостях телеканала Welt.

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Бывшая редактор "Первого канала" Марина Овсянникова, которая устроила в эфире программы "Время" акцию против войны в Украине, а затем уволилась с канала, стала внештатным автором немецкого издания Die Welt. Соответствующая информация появилась на сайте медиаконцерна Axel Springer.

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"Марина Овсянникова (43 года) будет работать в качестве внештатного корреспондента немецкого медиабренда Axel Springer Welt, в том числе из Украины и России. Она будет писать для газеты, а также регулярно участвовать в новостях телеканала Welt", – говорится в публикации.

Главный редактор Welt Group и пресс-секретарь руководства WeltN24GmbH Ульф Пошардт заявил:

"В решающий момент у Марины Овсянниковой хватило смелости предъявить российским зрителям неприукрашенный взгляд на реальность. При этом она защищала самое важное – журналистскую этику, несмотря на угрозу государственных репрессий. Я очень рад работать с ней".

По словам самой россиянки, она продолжит делать то, что начала еще на Первом, канале, который полностью контролируется Кремлем.

"Welt означает то, что сейчас так яростно защищает мужественный народ Украины на земле: свободу. Я считаю своим долгом как журналиста защищать эту свободу. И я рада, что могу сделать это сейчас для Welt".

Die Welt – одно из самых влиятельных информационно-аналитических изданий Германии, пользующееся популярностью у политиков и представителей бизнеса.

Марина Овсянникова получила известность, когда вышла в эфир информационной программы "Время" на "Первом канале" с плакатом в руках. В своем первом материале для Welt бывшая сотрудница "Первого канала" объясняет, почему ей пришлось пойти на этот шаг.

Ранее Екатерина Андреева назвала Овсянникову предательницей, а сама Марина в интервью рассказала, как изменилась ее жизнь после акции. Также она высказалась по поводу санкций.