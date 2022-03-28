Экс-редактор Первого канала Марина Овсянникова изменила риторику из-за санкций

Журналистка пожаловалась итальянским СМИ на русофобию и рассказала о последствиях санкций, которые коснулись ее семьи

Бывшая редактор Первого канала Марина Овсянникова, устроившая антивоенный демарш в эфире программы "Время" 14 марта и уволившаяся после разразившегося скандала, дала интервью итальянскому телеканалу RAI, в котором, среди прочего, высказалась о русофобии. Свое мнение журналист изложина в Instagram.

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"Русофобия недопустима. Русские люди не должны нести коллективную ответственность за происходящее на Украине. В прямом эфире "Che tempo che fa" (аналог нашего Урганта) итальянской телекомпании RAI выступила против западных санкций. От них страдают в первую очередь простые люди. Моя мама-инвалид не может купить необходимые лекарства. Моя дочь не может расплатиться за школьные обеды своей виртуальной картой. На полках магазинов нет сахара, заканчивается подсолнечное масло и средства гигиены. Недопустимо исключать российских студентов из зарубежных ВУЗов, запрещать концерты русских музыкантов и выступления артистов. Только культура способна объединить нас в столь сложное время", – написала Овсянникова.

[ + – ] Немотря на то, что журналистка подправила оригинальный пост, первоначальная публикация сохранилась в скринах Фото: Скриншот

Однако уже вскоре она отредактировала пост, ограничившись сообщением о том, что дала интервью итальянскому телеканалу, все остальное было удалено, однако скрины оригинального сообщения сохранились в Сети.

[ + – ] Отредактированный пост Марины Овсянниковой Фото: Скриншот

В частности на заявления Овсянниковой о несправедливой русофобии уже отреагировали в Сети. Так, известный украинский политолог Юрий Романенко написал:

"Вот что не доходит до русских, что поддерживать войну с Украиной и жаловаться, что ее ведет Путин, а санкции бьют по невинным россиянам, это как свалить всю ответственность за Холокост и массовые убийства нацистами исключительно на Гитлера. Не бывает такого, чтоб тебе не нравилась политика, а ты ее поддерживал. Если тебя бьют, а ты кайфуешь, то это мазохизм. В этой логике получается, что Россия живет в формате BDSM, когда Путин делает страшные вещи, а россиянам это нравится, хоть они и мучаются, как рассуждает эта дама. Проблема России в том, что зверства, которые они чинят со всеми соседями, требуют прекращения существования этого государства, которое ничего кроме страданий не несет ни окружающим, ни самим себе. Потому Россия должна быть денацифицирована, демилитаризирована, денуклеаризирована, короче, как с нацисткой Германией все сделать. И да, граждане России несут коллективную ответственность за всю ту херню, которую на протяжении веков производит это государство-упырь…".

Фото: Скриншот

Журналист Андрей Цаплиенко и вовсе сравнил Овсянникову с троянским конем:

"Теперь все становится на свои места. "Героическая" Марина Овсянникова, с антивоенным плакатом вышедшая в прямой эфир российского телевидения, оказывается, путинский троянский конь для западных демократий. Как это работает? Она появляется на итальянском телеканале RAI и обвиняет несколько тезисов. "Русофобия не должна быть, русский народ не должен отвечать за Путина, в войне виноват только он, россияне не должны из-за него страдать от санкций". То есть этот якобы революционный демарш сделан для того, чтобы избавиться от санкций. А как же невинный русский народ может объяснить действия двухсоттысячной банды убийц и мародеров, которая шарится по Украине, стреляя в мирных людей и разворовывая их дома? Я прошу не покупаться на информационные технологии, которыми Москва владеет безупречно. Война это искусство лжи. Как сказал китайский мудрец Сунь Цзы".

Напомним, Марина Овсянникова рассказала, как изменилась ее жизнь после антивоенной акции в эфире главного пропагандистского канала РФ. Телеведущая Екатерина Андреева, бессменное лицо программы "Время", назвала коллегу предательницей.