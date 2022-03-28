Ексредакторка Першого каналу Марина Овсяннікова змінила риторику через санкції

Журналістка поскаржилася італійським ЗМІ на русофобію та розповіла про наслідки санкцій, які торкнулися її сім'ї.

Колишня редакторка Першого каналу Марина Овсяннікова, яка влаштувала антивоєнний демарш в ефірі програми "Время" 14 березня та звільнилася після скандалу, дала інтерв'ю італійському телеканалу RAI, у якому, серед іншого, висловилася про русофобію. Свою думку журналістка виклала в Instagram.

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"Русофобія неприпустима. Російські люди не повинні нести колективну відповідальність за те, що відбувається в Україні. У прямому ефірі Che tempo che fa (аналог нашого Урганта) італійської телекомпанії RAI виступила проти західних санкцій. Від них страждають насамперед прості люди. Моя мама-інвалід не може купити необхідні ліки. Моя дочка не може розплатитися за шкільні обіди своєю віртуальною картою. На полицях магазинів немає цукру, закінчується соняшникова олія та засоби гігієни. Неприпустимо виключати російських студентів із закордонних ВНЗ, забороняти концерти російських музикантів і виступи артистів. Тільки культура здатна об'єднати нас у такий складний час", — написала Овсяннікова.

[ + – ] Незважаючи на те, що журналістка підправила оригінальний пост, первісна публікація збереглася в скринах Фото: Скриншот

Проте вже незабаром вона відредагувала пост, обмежившись повідомленням про те, що дала інтерв'ю італійському телеканалу, все інше було вилучено, проте скрини оригінального повідомлення збереглися в мережі.

[ + – ] Відредагований пост Марини Овсяннікової Фото: Скриншот

Зокрема, на заяви Овсяннікової про несправедливу русофобію вже відреагували в мережі. Так, відомий український політолог Юрій Романенко написав:

"От що не доходить до росіян, що підтримувати війну з Україною та скаржитися, що її веде Путін, а санкції б'ють по невинних росіянах, — це як звалити всю відповідальність за Голокост і масові вбивства нацистами виключно на Гітлера. Не буває такого, щоб тобі не подобалася політика, а ти її підтримував… Якщо тебе б'ють, а ти кайфуєш, то це мазохізм. У цій логіці виходить, що Росія живе у форматі BDSM, коли Путін робить страшні речі, а росіянам це подобається, хоч вони й мучаться, як міркує ця дама. Проблема Росії в тому, що звірства, які вони учиняють чз усіма сусідами, вимагають припинення існування цієї держави, яка нічого, крім страждань, не несе ні оточенню, ні самим собі. Тому Росія має бути денацифікована, демілітаризована, денуклеаризована, коротше, як із нацисткою Німеччиною все зробити. І так, громадяни Росії несуть колективну відповідальність за всю ту херню, яку протягом століть виробляє ця держава-упир…".

Фото: Скриншот

Журналіст Андрій Цаплієнко взагалі порівняв Овсяннікову з троянським конем:

"Тепер усе стає на свої місця. "Героїчна" Марина Овсяннікова, яка з антивоєнним плакатом вийшла в прямий ефір російського телебачення, виявляється, путінський троянський кінь для західних демократій. Як це працює? Вона з'являється на італійському телеканалі RAI та звинувачує кілька тез. "Русофобії не повинно бути, російський народ не повинен відповідати за Путіна, у війні винен тільки він, росіяни не повинні через нього страждати від санкцій". Тобто цей нібито революційний демарш зроблений для того, щоб позбутися санкцій. А як же безневинний російський народ може пояснити дії двохсоттисячної банди вбивць і мародерів, яка нишпорить по Україні, стріляючи в мирних людей і грабуючи їхні будинки? Я прошу не купуватись на інформаційні технології, якими Москва володіє бездоганно. Війна це мистецтво брехні".

Нагадаємо, Марина Овсяннікова розповіла, як змінилося її життя після антивоєнної акції в ефірі головного пропагандистського каналу РФ. Телеведуча Катерина Андрєєва, незмінне обличчя програми "Время", назвала колегу зрадницею.