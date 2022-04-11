Марина Овсяннікова, яка влаштувала антивоєнний демарш на "Першому", знайшла нову роботу

Журналістка висвітлюватиме події в Росії та Україні, писатиме для газети, а також регулярно братиме участь у новинах телеканалу Welt.

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Колишня редакторка "Першого каналу" Марина Овсяннікова, яка влаштувала в ефірі програми "Час" акцію проти війни в Україні, а потім звільнилася з каналу, стала позаштатною авторкою німецького видання "Die Welt". Відповідна інформація з'явилася на вебсайті медіаконцерну Axel Springer.

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"Марина Овсяннікова (43 роки) працюватиме як позаштатна кореспондентка німецького медіабренду Axel Springer Welt, зокрема з України та Росії. Вона писатиме для газети, а також регулярно братиме участь у новинах телеканалу Welt", — йдеться в публікації.

Головний редактор Welt Group та прессекретар керівництва WeltN24GmbH Ульф Пошардт заявив:

"У вирішальний момент у Марини Овсяннікової вистачило сміливості пред'явити російським глядачам неприкрашений погляд на реальність. Водночас вона захищала найважливіше — журналістську етику, попри загрозу державних репресій. Я дуже радий працювати з нею".

За словами самої росіянки, вона продовжить робити те, що почала ще на "Першому каналі", який повністю контролює Кремль.

"Welt означає те, що зараз так люто захищає мужній народ України на землі: свободу. Я вважаю своїм обов'язком як журналістки захищати цю свободу. І я рада, що можу це зробити зараз для Welt".

"Die Welt" — одне з найвпливовіших інформаційно-аналітичних видань Німеччини, яке користується популярністю у політиків та представників бізнесу.

Марина Овсяннікова здобула популярність, коли вийшла в ефір інформаційної програми "Час" на "Першому каналі" з плакатом у руках. У своєму першому матеріалі для Welt колишня співробітниця "Першого каналу" пояснює, чому їй довелося піти на цей крок.

Раніше Катерина Андреєва назвала Овсяннікову зрадницею, а сама Марина в інтерв'ю розповіла, як змінилося її життя після акції. Також вона висловилася щодо санкцій.