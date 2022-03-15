Суд зобов'язав Овсяннікову виплатити штраф за антивоєнний плакат у прямому ефірі (відео)

За інформацією журналістів, жінці може загрожувати кримінальна справа за статтею про фейки. У такому разі Овсянніковій загрожує 700 тисяч рублів штрафу або 15 років ув'язнення.

Останкінський суд Москви оштрафував на 30 тисяч рублів редакторку "Першого" каналу Марину Овсяннікову у скоєнні адміністративного порушення. Вона 14 березня вибігла до студії під час вечірнього ефіру програми "Час" з Катериною Андрєєвою та розгорнула плакат із гаслом "Зупиніть війну, не вірте пропаганді, тут вам брешуть". Про це повідомляє російське видання Business FM із посиланням на пресслужбу суду.

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Жінку визнали винною за статтею про організацію неузгодженої акції.

"Овсяннікова була визнана винною у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 2-ї статті 20.2 КоАП РФ — "Організація або проведення публічного заходу без подання в установленому порядку повідомлення про проведення публічного заходу", — сказала прессекретар суду Крістіна Явкіна.

Крім того, Марині Овсянніковій також загрожує кримінальна справа. Співробітницю "першого" каналу можуть судити статті про розташування свідомо неправдивої інформації про дії Збройних сил Росії. Джерело російського інформаційного агентства ТАСС стверджує, що Слідчий комітет РФ розпочав дослідчу перевірку за цією статтею. Їй може загрожувати покарання у вигляді штрафу у розмірі 700 тис. рублів і більше до позбавлення волі терміном від 3 до 15 років.

Нагадаємо, 14 березня під час програми "Час" з Катериною Андрєєвою на "першому" каналі Марина Овсяннікова зайшла до студії з антивоєнним плакатом. Крім того, у мережі з'явилося звернення жінки, в якому вона покаялася за 8 років пропаганди проти України, а також назвала злочином вторгнення Росії до України.

Після цього деякий час адвокати не могли знайти Овсяннікову. Після програми з'явилася інформація, що її затримано. Її збиралися судити за адміністративною статтею.