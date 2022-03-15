Овсяннікову, яка влаштувала протест у прямому ефірі "Першого", судять у адміністративній справі

Співробітниці мовника загрожує штраф, обов'язкові роботи чи адміністративний арешт.

Редакторку російського "Першого каналу" Марину Овсяннікову судять за адміністративною статтею про організацію неузгодженого публічного заходу після того, як вона під час прямого ефіру програми новин "Время" увійшла до студії з антивоєнним плакатом. Слухання відбувається в Останкінському районному суді Москви. Про це повідомляє "Нова газета".

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Також у мережі з'явилася фотографія співробітниці мовника з її адвокатом Антоном Гашинським із зали засідань.

[ + – ] Овсяннікова з адвокатом

Відповідно до ч. 2 ст. 20.2 Кодексу адміністративних правопорушень РФ, яка інкримінується Овсянніковій, їй може загрожувати штраф до 30 тис. рублів (близько 8 тис. грн), або обов'язкові роботи терміном до 50 годин, або адміністративний арешт терміном до 10 діб.

Водночас, за словами російського журналіста Романа Супера, з російських телеканалів на тлі війни РФ проти України звільняються співробітники. Зокрема, йдеться про Жанну Агалакову ("Перший канал") і Вадима Глускера ("НТВ"). Останній, за даними колишнього головного редактора радіо "Эхо Москвы" Олексія Венедиктова, не працює на телеканалі ще з 2 березня.

У свою чергу колишня співробітниця ВДТРК (державного медіахолдингу, до якого входить "Перший" — ред.) Фаріда Курбангалєєва на прохання російського видання Republic обговорила інцидент у прямому ефірі програми "Вісті" з чинним співробітником компанії на умовах анонімності. Він, зокрема, стверджує, що здебільшого в робочому колективі "позитивно відгукувалися" про вчинок Овсяннікової.

"Говорили: "Який сміливий вчинок, дівчисько молодець, видала за повною програмою!" Дехто обережний, один телеведучий питав, а що тепер з нею буде", — говорить співрозмовник журналістки.

За словами джерела, до приміщення ВДТРК, звідки ведучі виходять у прямий ефір, виставили пост охорони. Проте, за його словами, будь-який редактор, який працює в новинах, усе одно може вийти до ведучого під час прямого включення, а антивоєнний плакат можна намалювати в останній момент.

При цьому співрозмовник видання стверджує, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну з ВДТРК звільнилися три редактори, а ще одна співробітниця достроково пішла в декретну відпустку.

"А в нас які очікування? Звичайно, всі чекають, щоб швидше все закінчилося. І не тільки війна, а взагалі — все. Якщо ви розумієте, що я маю на увазі", — додало джерело.

Нагадаємо, у понеділок, 14 березня, Марина Овсяннікова спробувала перервати прямий ефір програми "Время", вийшовши в студію з плакатом: "No war. Зупиніть війну. Не вірте пропаганді. Тут вам брешуть. Russians against war". Також жінка за спиною ведучої програми Катерини Андрєєвої викрикнула гасло "Ні війні! Зупиніть війну".

Також ми писали, що адвокати деякий час не могли вийти на зв'язок із Овсянніковою після інциденту.