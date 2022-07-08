Назвав війну війною: московського депутата Олексія Горінова засудили до 7 років ув'язнення (фото)

Муніципальний депутат російської столиці під час відкритого засідання запропонував розпочати його з хвилини мовчання, використав термін "війна", а не "спецоперація" та заявив, що в Україні гинуть діти.

Міщанський суд Москви засудив до 7 років ув'язнення загального режиму муніципального депутата Красносільського округу російської столиці Олексія Горінова за "дискредитацію російської армії". Він називав російське вторгнення в Україну війною, а не "спецоперацією", як називає це офіційна російська влада. Про це пише "РБК".

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Також російському політику заборонили протягом 4 років обіймати посади в органах влади.

Повідомляється, що Слідчий комітет Росії заявив, що він і депутатка Олена Котьоночкіна під час відкритого засідання ради депутатів округу Москви допустили низку висловлювань щодо війни в Україні, які не збігаються з офіційною лінією Кремля і "містили дані про Збройні сили Росії, що не відповідають дійсності". Їхня справа проходить за статтею "про поширення хибної інформації про діяльність ЗС РФ" — частина 2 статті 207.3 Кримінального кодексу РФ.

Зокрема, Олексій Горінов запропонував розпочати засідання з хвилини мовчання, а також використав термін "війна", а не "спеціальна військова операція" та розповідав, що в Україні гинуть діти. Суддя заявила, що це не відповідає офіційним брифінгам Міноборони Росії.

Як повідомляє російське новинне агентство RTVI, Олена Котьоночкіна заарештована заочно, оскільки залишила країну. Горінова затримали 26 квітня, відтоді він перебував у СІЗО, а сьогоднішній вирок йому є першим за статтею "про фейки". На засіданні суду депутат тримав плакат із написом "Вам ще потрібна війна?"

[ + – ] Олексій Горінов у суді

Нагадаємо, 1 червня стало відомо, що російську депутатку Ніну Бєляєву, яка виступала проти війни, оголосили в розшук. На засіданні Семилуцької районної ради Воронезької області назвала події в Україні воєнним злочином президента РФ Володимира Путіна.

Раніше, 27 травня, ЗМІ повідомляли, що депутати Примор'я виступили проти вторгнення Росії в Україну. Група парламентаріїв звернулася до Путіна з вимогою вивести російські війська з України.