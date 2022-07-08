Назвал войну войной: московского депутата Алексея Горинова приговорили к 7 годам тюрьмы (фото)

Муниципальный депутат российской столицы во время открытого заседания предложил начать его с минуты молчания, использовал термин "война", а не "спецоперация" и заявил, что в Украине гибнут дети.

Мещанский суд Москвы приговорил к 7 годам тюрьмы общего режима муниципального депутата Красносельского округа российской столицы Алексея Горинова за "дискредитацию российской армии". Он называл российское вторжение в Украину войной, а не "спецоперацией", как называют это официальные российские власти. Об этом пишет "РБК".

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Также российскому политику запретили на протяжении 4 лет занимать должности в органах власти.

Сообщается, что Следственный комитет России заявил, что он и депутат Елена Котеночкина во время открытого заседания совета депутатов округа Москвы допустили ряд высказываний по поводу войны в Украине, которые не совпадают с официальной линией Кремля и "содержали не соответствующие действительности данные о Вооруженных силах России". Их дело проходит по статье "о распространении ложной информации о деятельности ВС РФ" — часть 2 статьи 207.3 Уголовного кодекса РФ.

В частности, Алексей Горинов предложил начать заседание с минуты молчания, а также использовал термин "война", а не "специальная военная операция" и рассказывал, что в Украине гибнут дети. Судья заявила, что это не соответствует официальным брифингам Минобороны России.

Как сообщает российское новостное агентство RTVI, Елена Котеночкина была арестована заочно, так как покинула страну. Горинов был задержан 26 апреля, с тех пор он находился в СИЗО, а сегодняшний приговор ему является первым по статье "о фейках". На заседании суда депутат держал плакат с надписью "Вам еще нужна война?".

[ + – ] Алексей Горинов в суде

Напомним, 1 июня стало известно, что российскую депутатку Нину Беляеву, которая выступали против войны, объявили в розыск. На заседании Семилукского районного совета Воронежской области назвала события в Украине военным преступлением президента РФ Владимира Путина.

Ранее, 27 мая СМИ сообщали, что депутаты Приморья выступили против вторжения России в Украину. Группа парламентариев обратилась к Путину с требованием вывести российские войска с территории Украины.