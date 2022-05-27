Депутаты парламента Приморья выступили против войны в Украине, — СМИ

Группа парламентариев обратилась к Путину с требованием вывести российские войска с территории Украины. Губернатор Приморья назвал их "изменниками".

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Группа депутатов парламента Приморья выступила против войны в Украине, сообщает российское издание "Коммерсант".

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Во время заседания законодательного собрания края член фракции КПРФ Леонид Васюкевич зачитал заявление "от группы депутатов" к президенту России Владимиру Путину с требованием немедленно войну в Украине и вывести с территории государства российские войска.

"В ходе военной операции гибнут и становятся молодые люди, которые могли бы принести огромную пользу нашей стране. Мы понимаем, что если наша страна не прекратит военную операцию, то сирот в нашей стране станет еще больше",— в частности, сказал Васюкевич. Он также добавил, что три месяца, прошедшие с начала вторжения РФ в Украину, показали, что "военным путем достичь успеха невозможно".

По словам Васюкевича, обращение к Путину подписали четыре депутата-коммуниста.

Как пишут журналисты, выступление Васюкевича вызвало "бурю возмущения" в парламенте. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко потребовал вывести из зала самого депутата и его коллегу Геннадия Шульгу, поддержавшего обращение, назвав их "изменниками".

"Эти действия порочат российскую армию и наших защитников, которые стоят в борьбе с нацизмом. Изменник",— заявил Кожемяко.

В свою очередь, глава фракции КПРФ Анатолий Долгачев сказал, что обращение депутатов — это несогласованный "абсолютный демарш". Он пообещал дать "политическую оценку" произошедшему и принять "самые жесткие меры".

Заксобрание лишило Васюкевича и Шульгу права голоса на сегодняшнем заседании.

Ранее Фокус рассказывал, как в Россию вернулся институт доносов. В стране-агрессоре все чаще задерживают граждан по доносам их соотечественников.

Также мы писали, что 14 марта редактор российского "Первого канала" Марина Овсянникова попыталась прервать прямой эфир программы "Время", выйдя в студию с плакатом: "No war. Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут. Russians against war".