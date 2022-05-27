Депутати парламенту Примор'я виступили проти війни в Україні, — ЗМІ

Група парламентарів звернулася до Путіна з вимогою вивести російські війська з території України. Губернатор Примор'я назвав їх "зрадниками".

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Група депутатів парламенту Примор'я виступила проти війни в Україні, повідомляє видання "Комерсант".

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Під час засідання законодавчих зборів краю член фракції КПРФ Леонід Васюкевич зачитав заяву "від групи депутатів" до президента Росії Володимира Путіна з вимогою негайно зупинити війну в Україні та вивести з території держави російські війська.

"Під час військової операції гинуть і стають інвалідами молоді люди, які могли б принести величезну користь нашій країні. Ми розуміємо, якщо наша країна не припинить військову операцію, то сиріт у нашій країні стане ще більше",— зокрема, сказав Васюкевич. Він також додав, що три місяці, що минули з початку вторгнення РФ в Україну, показали, що "військовим шляхом досягти успіху неможливо".

За словами Васюкевича, звернення до Путіна підписали чотири депутати-комуністи.

Як пишуть журналісти, виступ Васюкевича викликав "хвилю обурення" в парламенті. Губернатор Приморського краю Олег Кожемяко вимагав вивести із зали самого депутата та його колегу Геннадія Шульгу, який підтримав звернення, назвавши їх "зрадниками".

"Ці дії ганьблять російську армію та наших захисників, які стоять у боротьбі з нацизмом. Зрадник", — заявив Кожем'яко.

У свою чергу голова фракції КПРФ Анатолій Долгачов сказав, що звернення депутатів — це неузгоджений "абсолютний демарш". Він пообіцяв дати "політичну оцінку" події та вжити "найжорсткіших заходів".

Закзбори позбавили Васюкевича та Шульгу права голосу на сьогоднішньому засіданні.

Раніше Фокус розповідав, як до Росії повернувся інститут доносів. У країні-агресорі дедалі частіше затримують громадян за доносами їхніх співвітчизників.

Також ми писали, що 14 березня редакторка російського "Першого каналу" Марина Овсяннікова спробувала перервати прямий ефір програми "Время", вийшовши в студію з плакатом: "No war. Зупиніть війну. Не вірте пропаганді. Тут вам брешуть. Russians against war".