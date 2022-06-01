Российского депутата Нину Беляеву, выступившую против войны, объявили в розыск

Нина Беляева на заседании Семилукского районного совета Воронежской области назвала события в Украине военным преступлением президента РФ Владимира Путина

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Депутата Семилукского сельсовета Воронежской области от КПРФ Нину Беляеву объявили в розыск. Ранее женщина высказалась против войны в Украине и назвала происходящее военным преступлением. После на нее завели дело о "фейках" про российскую армию. Депутат была вынуждена покинуть Россию. О том, что теперь она в розыске, Нина Беляева сообщила в своем Telegram-канале.

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"Ну вот. Я в розыске", — коротко написала депутат.

[ + – ] Нину Беляеву объявили в розыск Фото: t.me/nina_belyaeva

Ранее против нее возбудили уголовное дело по статье о "фейках" про российскую армию, или как она официально гласит "публичное распространение заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации".

Но к тому времени Нина Беляева уже покинула Россию. Об этом она сообщила еще 3 апреля и уточнила, что бегство заняло несколько дней. Где именно она сейчас находится – Нина не сообщила. Но заявила, что надеется продолжить свою депутатскую деятельность на родине.

"Я в безопасности. К сожалению, для этого мне пришлось покинуть Россию. До безопасной страны я добиралась несколько дней и именно поэтому не давала интервью. Мои дальнейшие планы: депутатская деятельность. Подожду 1-2 месяца. Если Путин перестанет руководить государством, то я смогу вернуться и продолжить свою депутатскую деятельность. Если этого не произойдет, то откажусь от мандата, так как считаю, что это будет в интересах моих избирателей", — написала депутат.

Она отметила, что и дальше будет бороться против путинского режима и "просвещать соотечественников", а из партии КПРФ ее исключить невозможно, так как в ней она и не состояла.

Напомним, Нина Беляева выступила на заседании Семилукского районного совета Воронежской области в конце марта и назвала происходящее в Украине военным преступлением.

[ + – ] Выступление Нины Беляевой

"Я против того решения, которое было принято президентом РФ и против действий, которые сегодня производятся на территории суверенного государства Украина. Я считаю то, что происходит, военным преступлением", — депутат также отметила, что на Россию никто не нападал,и нет доказательств того, что Украина собиралась это сделать.

А когда ее коллеги-депутаты подняли тему "нацистов" в Украине, то Беляева их пристыдила.

"Нацистов там нет. Очень странно доказывать людям, что русскоязычный украинец еврейского происхождения может быть нацистом. Это что должно быть в голове, чтобы такое утверждать", – прокомментировала Беляева, имея в виду президента Украины Владимира Зеленского.

Беляева пояснила, что ее выступление 22 марта было спонтанным, она и ранее публиковала антивоенные посты в соцсетях, так что прочие депутаты сами вызвали ее на трибуну для объяснений.

"Депутат Вячеслав Жуков от "Единой России" посчитал, что мои посты не соответствуют депутатской этике, и предложил обсудить этот вопрос на заседании 22 марта. И вот за те полторы-две минуты, когда он зачитывал свой вопрос, у меня было время подумать, что я буду сейчас делать? Выскажу свою позицию или буду отказываться от комментариев. Я подумала и решила, что будет преступлением не использовать возможность сказать четко и ясно, почему я против войны, почему я считаю ее преступлением, и не призвать к миру и к выводу войск", — рассказывала Беляева в интервью уже после отъезда из РФ.