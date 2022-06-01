Російську депутатку Ніну Бєляєву, яка виступила проти війни, оголосили у розшук

Ніна Бєляєва на засіданні Семилуцької районної ради Воронезької області назвала події в Україні воєнним злочином президента РФ Володимира Путіна.

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Депутатку Семилуцької сільради Воронезької області від КПРФ Ніну Бєляєву оголосили в розшук. Раніше жінка висловилася проти війни в Україні та назвала те, що відбувається, воєнним злочином. Потім на неї завели справу про "фейки" про російську армію. Депутака була змушена залишити Росію. Про те, що тепер вона у розшуку, Ніна Бєляєва повідомила у своєму Telegram-каналі.

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"Ну ось. Я у розшуку", — коротко написала депутатка.

[ + – ] Ніну Бєляєву оголосили у розшук Фото: t.me/nina_belyaeva

Раніше проти неї порушили кримінальну справу за статтею про "фейки" про російську армію, або як вона офіційно говорить "публічне поширення свідомо неправдивої інформації про дії Збройних сил Російської Федерації".

Але на той час Ніна Бєляєва вже покинула Росію. Про це вона повідомила ще 3 квітня і уточнила, що втеча зайняла кілька днів. Де саме вона зараз перебуває — Ніна не повідомила. Але заявила, що сподівається продовжити свою депутатську діяльність на батьківщині.

"Я в безпеці. На жаль, для цього мені довелося покинути Росію. До безпечної країни я діставалася кілька днів і саме тому не давала інтерв'ю. Мої подальші плани: депутатська діяльність. Зачекаю 1-2 місяці. Якщо Путін перестане керувати державою, то я зможу повернутися і продовжити свою депутатську діяльність. Якщо цього не станеться, то відмовлюся від мандата, бо вважаю, що це буде на користь моїх виборців", — написала депутат.

Вона зазначила, що й надалі боротиметься проти путінського режиму та "просвітлюватиме співвітчизників", а з партії КПРФ її виключити неможливо, оскільки в ній вона й не була.

Нагадаємо, Ніна Бєляєва виступила на засіданні Семилуцької районної ради Воронезької області наприкінці березня і назвала те, що відбувається в Україні воєнним злочином.

[ + – ] Виступ Ніни Бєляєвої

"Я проти того рішення, яке було ухвалено президентом РФ і проти дій, які сьогодні здійснюються на території суверенної держави Україна. Я вважаю те, що відбувається, воєнним злочином", — депутатка також зазначила, що на Росію ніхто не нападав, і немає доказів те, що Україна збиралася це зробити.

А коли її колеги-депутати порушили тему "нацистів" в Україні, то Бєляєва їх присоромила.

"Нацистів там немає. Дуже дивно доводити людям, що російськомовний українець єврейського походження може бути нацистом. Це що має бути, щоб таке стверджувати", — прокоментувала Бєляєва, маючи на увазі президента України Володимира Зеленського.

Бєляєва пояснила, що її виступ 22 березня був спонтанним, вона й раніше публікувала антивоєнні пости у соцмережах, тому інші депутати самі викликали її на трибуну для пояснень.

"Депутат В'ячеслав Жуков від "Єдиної Росії" вважав, що мої пости не відповідають депутатській етиці, і запропонував обговорити це питання на засіданні 22 березня. І ось за ті півтори-дві хвилини, коли він зачитував своє питання, я мала час подумати, що я зараз робитиму?.. Висловлю свою позицію або відмовлятимусь від коментарів. Я подумала і вирішила, що буде злочином не використовувати можливість сказати чітко і ясно, чому я проти війни, чому я вважаю її злочином, і не закликати до миру і виведення військ", — розповідала Бєляєва в інтерв'ю вже після від'їзду з РФ.