"Я дивом поїхала": ексредакторка "Першого каналу" Овсяннікова натерпілася страху в Україні

За словами колишньої російської пропагандистки, новому роботодавцю — німецькому виданню Die Welt — довелося евакуювати її з України "найнеймовірнішими шляхами".

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Ексредакторка "Першого каналу" Марина Овсяннікова розповіла російському виданню "Медуза", як їй довелося тікати з Києва, де вона планувала провести пресконференцію, маючи на меті розповісти про пропагандистські методи Росії.

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За її словами, в Україну вона приїхала "допомогти владі, записати інтерв'ю із Зеленським, показати Бучу та Харків" і пробула в країні з 27 по 31 травня. Спочатку побувала в Одесі, потім вирушила до столиці.

Коли опублікували анонс пресконференції, багато українських журналістів та офіційних осіб заявили про те, що російським пропагандистам не місце в Україні.

"Журналісти стали кричати, що я москалька, агент ФСБ, пропагандист, що колишніх пропагандистів не буває, що мене треба заарештувати, — розповіла Овсяннікова. — У результаті служба Welt евакуювала мене найнеймовірнішими шляхами".

Росіянка зазначила, що від страху відмовилася зустрічатися з радником голови МВС України Антоном Геращенком, який відразу після скандалу, що спалахнув, вніс її до бази "Миротворця".

"Я втекла. Це був якийсь жах, ми ледве виїхали машиною через Румунію, я дивом поїхала", — сказала Марина Овсяннікова.

Як Овсяннікова отримала популярність

Марина Овсяннікова прославилася 14 березня, коли в ефірі "Першого каналу" показала плакат із закликом зупинити війну в Україні. Через кілька днів колишня пропагандистка заявила, що русофобія неприпустима, а Захід має скасувати санкції проти РФ, від яких страждають пересічні громадяни Росії. Пізніше вона відредагувала пост із цими висловлюваннями.

[ + – ] Пост Овсяннікова в Instagram до внесення до нього правок Фото: Скриншот

Зіткнувшись з обуренням українців, які дивувалися, як росіянці взагалі дозволили в'їзд в Україну, враховуючи її минуле та підозри в роботі на Кремль, Овсяннікова опублікувала в мережі пост, відповівши на адресовані до неї питання. В ньому вона спростувала свої раніше заяви про те, що росіяни та українці є братськими народами, про необхідність пом'якшення санкцій, і про те, що вина за розв'язану війну лежить тільки на Володимирі Путіні.

Також росіянка заявила, що не співпрацює з ФСБ і не є пропагандисткою, оскільки на "Першому каналі" займалася лише прийомом міжнародних трансляцій.