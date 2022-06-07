"Я чудом уехала": экс-редактор "Первого канала" Овсянникова натерпелась страху в Украине

По словам бывшей российской пропагандистки, новому работодателю — немецкому изданию Die Welt — пришлось эвакуировать ее из Украины "самыми невероятными путями".

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Экс-редактор "Первого канала" Марина Овсянникова рассказала российскому изданию "Медуза", как ей пришлось бежать из Киева, где она планировала провести пресс-конференцию, намереваясь рассказать о пропагандистских методах России.

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По ее словам, в Украину она приехала "помочь властям, записать интервью с Зеленским, показать Бучу и Харьков" и пробыла в стране с 27 по 31 мая. Сначала побывала в Одессе, потом направилась в столицу.

Когда был опубликован анонс пресс-конференции, многие украинские журналисты и официальные лица заявили о том, что российским пропагандистам не место в Украине.

"Журналисты стали кричать, что я москалька, агент ФСБ, пропагандист, что бывших пропагандистов не бывает, что меня надо арестовать, — рассказала Овсянникова. — В итоге служба Welt эвакуировала меня самыми невероятными путями".

Россиянка отметила, что от страха отказалась встречаться с советником главы МВД Украины Антоном Геращенко, который сразу после разгоревшегося скандала внес ее в базу "Миротворца".

"Я убежала. Это был какой-то ужас, мы с трудом выехали на машине через Румынию, я чудом уехала", — сказала Марина Овсянникова.

Как Овсянникова получила известность

Марина Овсянникова прославилась 14 марта, когда в эфире "Первого канала" показала плакат с призывом остановить войну в Украине. Спустя несколько дней бывшая пропагандистка заявила, что русофобия недопустима, а Запад должен отменить санкции против РФ, от которых страдают рядовые граждане России. Позже она отредактировала пост с этими высказываниями.

[ + – ] Пост Овсянниковой в Instagram до внесения в него правок Фото: Скриншот

Столкнувшись с возмущением украинцев, которые недоумевали, как россиянке вообще разрешили въезд в Украину, учитывая ее прошлое и подозрения в работе на Кремль, Овсянникова опубликовала в Сети пост, ответив на адресованные к ней вопросы. В нем она опровергла собственные более ранние заявления о том, что русские и украинцы являются братскими народами, о необходимости смягчения санкций, и о том, что вина за развязанную войну лежит только на Владимире Путине.

Также россиянка заявила, что не сотрудничает с ФСБ и не является пропагандисткой, так как на "Первом канале" занималась лишь приемом международных трансляций.