"Я не работаю на ФСБ": экс-сотрудница Первого канала Овсянникова назвала себя украинкой

По словам журналистки, украинцы и россияне не являются братскими народами, и в скором времени она планирует сменить фамилию на девичью Ткачук.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Бывший редактор Первого канала Марина Овсянникова, устроившая антивоенный демарш в прямом эфире, назвала себя украинкой и заявила, что россияне несут коллективную ответственность за войну в Украине. Об этом российская журналистка написала в своем микроблоге Twitter.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

В частности, Марина Овсянникова решила опровергнуть свое прошлое заявление о том, что украинцы и россияне являются братскими народами.

По словам экс-редактора Первого канала, российское общество несет коллективную ответственность за полномасштабное вторжение ВС РФ, а вина за военные преступления на украинских территориях лежит не только на президенте России Владимире Путине.

"Ответы на новую порцию обвинений. Война — это коллективная вина русских. Не Путин убивал людей в Буче. Это делали конкретные военные преступники. Мы не братские народы", — продолжила Марина Овсянникова и назвала себя украинкой, анонсировав смену своей фамилию на девичью Ткачук.

[ + – ] Марина Овсянникова назвала себя украинкой и заявила, что сменит фамилию на девичью

Кроме этого, в Twitter экс-редактор Первого канала заявила, что не требует снятия санкций со страны-агрессора и предполагает, что давление стран Запада должно быть усилено, поскольку полномасштабная война в Украине продолжается.

Марина Овсянникова также заявила, что не сотрудничает с Федеральной службой безопасности, а из России она смогла выехать с помощью президента Франции Эммануэля Макрона.

"Я не пропагандист, я принимала международные трансляции…", — подытожила экс-редактор Первого канала в своем микроблоге.

Стоит отметить, что министр культуры и информационнй политики Александр Ткаченко выступил за запрет въезда на территорию Украины для Марины Овсянниковой. Глава Минкульта возмутился тем, как российская журналистка, работавшая на Первом канале, смогла пересечь государственную границу.

"Стоит уже пересматривать правила, по которым в Украину пускают россиян. На вопрос надо отвечать — что в немецких медиа делает эта журналистка и зачем ее пускали в Украину?", — заявил Ткаченко в эфире национального телемарафона.

[ + – ] Марина Овсянникова назвала себя украинкой и заявила, что сменит фамилию на девичью [ + – ] Марина Овсянникова назвала себя украинкой и заявила, что сменит фамилию на девичью

В биографии российской журналистки сказано, что она родилась в 1978 году в Одессе. Родной отец Марины Овсянниковой был этническим украинцем и умер, когда девочке было пять месяцев. С 1985 года семья жила в Грозном, а после провозглашения независимости Чеченской Республики с матерью переехали в Краснодар.

Образование Марина Овсянникова получала в России — училась в Кубанском государственном университете и Российской академии государственной службы при президенте РФ. На Первом канале журналистка работала с 2003 года.

Напомним, 14 марта в эфире Первого канала редактор Марина Овсянникова устроила демарш, показав антивоенный плакат с призывом остановить войну в Украине. Через некоторое время российская журналистка утверждала, что страны Запада должны отменить санкции против РФ, от которых страдают простые россияне.

В апреле появилась информация, что Марина Овсянникова устроилась на работу в издание Die Welt на должность корреспондента, на которой она будет освещать полномасштабное вторжение России в Украину.

31 мая агентство "Интерфакс-Украина" анонсировало в Киеве пресс-конференцию с участием экс-редактора Первого канала. На мероприятии Марина Овсянникова должна была рассказывать о российской пропаганде и методах борьбы с дезинформацией. Через несколько часов "Интерфакс-Украина" был вынужден отменить пресс-конференцию с участием экс-редактора Первого канала из-за негативной реакции общества.

В начале июня Марина Овсянникова сообщила, что приехала в "родную" Одессу, которая встретила российскую журналистку "пустыми отелями и заминированными пляжами".