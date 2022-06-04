"Поздно одумалась": экс-редактор Первого канала посетила "родную Одессу" (фото)

После демарша Марина Овсянникова приехала в Украину в качестве журналиста немецкого издания Welt. По приезду в Одессу она рассказала про "опустевший город" и людей, живущих "в постоянном страхе".

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Бывший редактор "Первого канала" Марина Овсянникова приехала Одессу после неудачи в Киеве. Об этом 4 юиня спикер главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил на своем Telegram-канале.

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Марина Овсянникова разместила в Facebook пост, посвященный 100 дням войны в Украине. В настоящее время ее профиль закрыт, но Сергей Братчук опубликовал скриншот публикации. Судя по фотографии, женщина приехала в Одессу в качестве журналистки немецкого телеканала Die Welt, на это указывает каска и бронежилет с надписью "Press" ("Пресса").

[ + – ] Пост Марины Овсянниковой об Одессе Фото: Скриншот

"Родная Одесса встретила меня пустыми отелями и заминированными пляжами. Купаться запрещено, российские военные корабли постоянно обстреливают город с моря. Никто не может спрогнозировать, куда прилетит очередной снаряд. Вся надежда только на совершенную систему ПВО. Но иногда она не спасает", — написала Марина Овсянникова. — "Город опустел. Почти половина его жителей уехали, остальные живут в постоянном страхе".

Она рассказала о последствиях "прилетов" российских ракет в Одессу: погибших горожанах и разрушенных домах. Упомянула также акцию возле консульства РФ, забор которого украинцы закрасили черной краской.

"Вот оно что. Московская мерзость продолжает колесить по Украине. В этот раз она приехала в "родную Одессу", — прокомментировал Сергей Братчук.

Как передает Telegram-канал "Одесса INFO", спикер ОВА оказался не единственным, кто негативно отреагировал на приезд бывшей сотрудницы "Первого канала". В комментариях одесситы напомнили, что Марина Овсянникова около десяти лет помогала распространять пропаганду на российском телевидении.

"Это прямо как летчики самолетов, родившиеся в Украине, бомбят города, где находятся их же родители. Почему вы прозрели так поздно, только сейчас?", — поинтересовался Денис Козлов.

[ + – ] Комментарии под постом Марины Овсянниковой в Facebook Фото: Одесса INFO

В марте Марина Овсянникова выступила на "Первом канале" с призывом остановить войну РФ против Украины, после чего была уволена. В прямом эфире выпуска новостей программы "Время" она появилась в кадре, выкрикивая антивоенные лозунги, с плакатом, в котором заявила о лживости российского СМИ. Позже она записала видеобращение, в котором раскаялась за пропаганду и осудила вторжение в Украину.

Позже стало известно, что после демарша на "Первом канале" Марина Овсянникова устроилась в Die Welt. Она стала внештатным корреспондентом немецкого издания, чтобы писать материалы для газеты и участвовать в новостях телеканала, в том числе об Украине и России.

1 июня Марина Овсянникова планировала провести пресс-конференцию в Киеве, но ее отменили. Экс-редактор "Первого канала" должна была рассказать, как Россия ведет пропаганду в отношении Украины.