"Пізно одумалася": ексредакторка "Першого каналу" відвідала "рідну Одесу" (фото)
Після демаршу Марина Овсяннікова приїхала в Україну як журналістка німецького видання Welt. Після приїзду в Одесу вона розповіла про "спустіле місто" та людей, які живуть "у постійному страху".
Ми . Ми з України
З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами.Підтримати
Колишня редакторка "Першого каналу" Марина Овсяннікова приїхала в Одесу після невдачі в Києві. Про це 4 серпня спікер голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук повідомив на своєму Telegram-каналі.
Марина Овсяннікова розмістила у Facebook пост, присвячений 100 дням війни в Україні. Наразі її профіль закрито, але Сергій Братчук опублікував скриншот публікації. Судячи з фотографії, жінка приїхала в Одесу як журналістка німецького телеканалу Die Welt, на це вказує каска та бронежилет із написом Press ("Преса").
"Рідна Одеса зустріла мене порожніми готелями та замінованими пляжами. Купатися заборонено, російські військові кораблі постійно обстрілюють місто з моря. Ніхто не може спрогнозувати, куди прилетить черговий снаряд. Уся надія лише на досконалу систему ППО. Але іноді вона не рятує, — написала Марина Овсяннікова. — Місто спорожніло. Майже половина його жителів поїхала, решта живуть у постійному страху".
Вона розповіла про наслідки "прильотів" російських ракет в Одесу: загиблих городян і зруйнованих будинків. Згадала також акцію біля консульства РФ, паркан якого українці зафарбували чорною фарбою.
"Ось воно що. Московська гидота продовжує їздити Україною. Цього разу вона приїхала в "рідну Одесу", — прокоментував Сергій Братчук.
Як передає Telegram-канал "Одеса INFO", речник ОВА виявився не єдиним, хто негативно відреагував на приїзд колишньої співробітниці "Першого каналу". У коментарях одесити нагадали, що Марина Овсяннікова близько десяти років допомагала поширювати пропаганду на російському телебаченні.
"Це прямо як льотчики літаків, що народилися в Україні, бомблять міста, де перебувають їхні батьки. Чому ви прозріли так пізно, тільки зараз?" — поцікавився Денис Козлов.
У березні Марина Овсяннікова виступила на "Першому каналі" із закликом зупинити війну РФ проти України, після чого була звільнена. У прямому ефірі випуску новин програми "Время" вона з'явилася в кадрі, вигукуючи антивоєнні гасла з плакатом, в якому заявила про брехливість російського ЗМІ. Пізніше вона записала відеозвернення, у якому покаялася за пропаганду та засудила вторгнення в Україну.
Пізніше стало відомо, що після демаршу на "Першому каналі" Марина Овсяннікова влаштувалася в Die Welt. Вона стала позаштатною кореспонденткою німецького видання, щоб писати матеріали для газети й брати участь у новинах телеканалу, зокрема про Україну та Росію.
1 червня Марина Овсяннікова планувала провести пресконференцію в Києві, але її скасували. Ексредакторка "Першого каналу" мала розповісти, як Росія веде пропаганду щодо України.