"Пізно одумалася": ексредакторка "Першого каналу" відвідала "рідну Одесу" (фото)

Після демаршу Марина Овсяннікова приїхала в Україну як журналістка німецького видання Welt. Після приїзду в Одесу вона розповіла про "спустіле місто" та людей, які живуть "у постійному страху".

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Колишня редакторка "Першого каналу" Марина Овсяннікова приїхала в Одесу після невдачі в Києві. Про це 4 серпня спікер голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук повідомив на своєму Telegram-каналі.

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Марина Овсяннікова розмістила у Facebook пост, присвячений 100 дням війни в Україні. Наразі її профіль закрито, але Сергій Братчук опублікував скриншот публікації. Судячи з фотографії, жінка приїхала в Одесу як журналістка німецького телеканалу Die Welt, на це вказує каска та бронежилет із написом Press ("Преса").

[ + – ] Пост Марини Овсяннікової про Одесу Фото: Скриншот

"Рідна Одеса зустріла мене порожніми готелями та замінованими пляжами. Купатися заборонено, російські військові кораблі постійно обстрілюють місто з моря. Ніхто не може спрогнозувати, куди прилетить черговий снаряд. Уся надія лише на досконалу систему ППО. Але іноді вона не рятує, — написала Марина Овсяннікова. — Місто спорожніло. Майже половина його жителів поїхала, решта живуть у постійному страху".

Вона розповіла про наслідки "прильотів" російських ракет в Одесу: загиблих городян і зруйнованих будинків. Згадала також акцію біля консульства РФ, паркан якого українці зафарбували чорною фарбою.

"Ось воно що. Московська гидота продовжує їздити Україною. Цього разу вона приїхала в "рідну Одесу", — прокоментував Сергій Братчук.

Як передає Telegram-канал "Одеса INFO", речник ОВА виявився не єдиним, хто негативно відреагував на приїзд колишньої співробітниці "Першого каналу". У коментарях одесити нагадали, що Марина Овсяннікова близько десяти років допомагала поширювати пропаганду на російському телебаченні.

"Це прямо як льотчики літаків, що народилися в Україні, бомблять міста, де перебувають їхні батьки. Чому ви прозріли так пізно, тільки зараз?" — поцікавився Денис Козлов.

[ + – ] Коментарі під постом Марини Овсяннікової у Facebook Фото: Одесса INFO

У березні Марина Овсяннікова виступила на "Першому каналі" із закликом зупинити війну РФ проти України, після чого була звільнена. У прямому ефірі випуску новин програми "Время" вона з'явилася в кадрі, вигукуючи антивоєнні гасла з плакатом, в якому заявила про брехливість російського ЗМІ. Пізніше вона записала відеозвернення, у якому покаялася за пропаганду та засудила вторгнення в Україну.

Пізніше стало відомо, що після демаршу на "Першому каналі" Марина Овсяннікова влаштувалася в Die Welt. Вона стала позаштатною кореспонденткою німецького видання, щоб писати матеріали для газети й брати участь у новинах телеканалу, зокрема про Україну та Росію.

1 червня Марина Овсяннікова планувала провести пресконференцію в Києві, але її скасували. Ексредакторка "Першого каналу" мала розповісти, як Росія веде пропаганду щодо України.