"Я не працюю на ФСБ": ексспівробітниця Першого каналу Овсяннікова назвала себе українкою

За словами журналістки, українці та росіяни не є братніми народами, і незабаром вона планує змінити прізвище на дівоче Ткачук.

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Колишня редакторка Першого каналу Марина Овсяннікова, яка влаштувала антивоєнний демарш у прямому ефірі, назвала себе українкою та заявила, що росіяни несуть колективну відповідальність за війну в Україні. Про це російська журналістка написала у своєму мікроблозі Twitter.

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Зокрема, Марина Овсяннікова вирішила спростувати свою колишню заяву про те, що українці та росіяни є братніми народами.

За словами ексредакторки Першого каналу, російське суспільство несе колективну відповідальність за повномасштабне вторгнення ЗС РФ, а вина за воєнні злочини на українських територіях лежить не лише на президентові Росії Володимирі Путіні.

"Відповіді на нову порцію звинувачень. Війна — це колективна вина росіян. Не Путін вбивав людей у Бучі. Це робили конкретні воєнні злочинці. Ми не братні народи", — продовжила Марина Овсяннікова і назвала себе українкою, анонсувавши зміну свого прізвища на дівоче Ткачук.

[ + – ] Марина Овсяннікова назвала себе українкою і заявила, що змінить прізвище на дівоче

Крім цього, у Twitter ексредакторка Першого каналу заявила, що не вимагає зняття санкцій з країни-агресора і припускає, що тиск країн Заходу має бути посилено, оскільки повномасштабна війна в Україні продовжується.

Марина Овсяннікова також заявила, що не співпрацює з Федеральною службою безпеки, а з Росії вона змогла виїхати за допомогою президента Франції Емманюеля Макрона.

"Я не пропагандист, я приймала міжнародні трансляції..." — підсумувала ексредакторка Першого каналу у своєму мікроблозі.

Варто зазначити, що міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко виступив за заборону в'їзду на територію України для Марини Овсяннікової. Глава Мінкульту обурився тим, як російська журналістка, яка працювала на Першому каналі, змогла перетнути державний кордон.

"Варто вже переглядати правила, за якими в Україну пускають росіян. На запитання треба відповідати, що в німецьких медіа робить ця журналістка і навіщо її пускали в Україну?" — заявив Ткаченко в ефірі національного телемарафону.

[ + – ] Марина Овсяннікова назвала себе українкою і заявила, що змінить прізвище на дівоче [ + – ] Марина Овсяннікова назвала себе українкою і заявила, що змінить прізвище на дівоче

У біографії російської журналістки сказано, що вона народилася у 1978 році в Одесі. Рідний батько Марини Овсяннікової був етнічним українцем і помер, коли дівчинці було п'ять місяців. З 1985 року сім'я жила у Грозному, а після проголошення незалежності Чеченської Республіки з матір'ю переїхали в Краснодар.

Освіту Марина Овсяннікова отримувала в Росії — навчалася в Кубанському державному університеті та Російській академії державної служби при президенті РФ. На Першому каналі журналістка працювала з 2003 року.

Нагадаємо, 14 березня в ефірі Першого каналу редакторка Марина Овсяннікова влаштувала демарш, показавши антивоєнний плакат із закликом зупинити війну в Україні. Через деякий час російська журналістка стверджувала, що країни Заходу мають скасувати санкції проти РФ, від яких страждають прості росіяни.

У квітні з'явилася інформація, що Марина Овсяннікова влаштувалася на роботу у видання Die Welt на посаду кореспондента, на якій вона висвітлюватиме повномасштабне вторгнення Росії до України.

31 травня агентство "Інтерфакс-Україна" анонсувало у Києві пресконференцію за участю ексредакторки Першого каналу. На заході Марина Овсяннікова мала розповідати про російську пропаганду і методи боротьби з дезінформацією. За кілька годин "Інтерфакс-Україна" був змушений скасувати пресконференцію за участю ексредакторки Першого каналу через негативну реакцію суспільства.

На початку червня Марина Овсяннікова повідомила, що приїхала до "рідної" Одеси, яка зустріла російську журналістку "порожніми готелями та замінованими пляжами".