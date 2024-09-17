Стерненко повідомив, що у Труханова є громадянство РФ: мер Одеси відповів (фото)

Блогер Сергій Стерненко розповів, що політик нібито оформлював банківську картку у РФ на початку лютого 2022 року. Сам Геннадій Труханов підкреслив, що отримує подібні звинувачення вже не вперше.

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Український активіст та блогер Сергій Стерненко заявив, що мер Одеси Геннадій Труханов має російське громадянство. Про це відомо з його публікації у соцмережах від 17 вересня.

Стерненко проінформував, що міський голова оформлював російську банківську карту напередодні повномасштабного вторгнення ЗС РФ — 9 лютого 2022 року. При цьому він послався на дані зі "злитих російських баз даних".

"Інформація про серію і номер паспорта, прописку та дату видачі також узгоджується із відомостями, які раніше публікували українські журналісти. Україна — країна можливостей", — додав блогер.

Фото: Сергій Стерненко Фото: Сергій Стерненко Фото: Сергій Стерненко Фото: Сергій Стерненко Фото: Сергій Стерненко

Ймовірно, йдеться про розслідування "Слідства. Інфо", яке виходило ще у 2016 році. Тоді журналісти з’ясували, що в деяких реєстраційних документах Труханов був зазначений як громадянин РФ. Коментувати ситуацію політик тоді відмовився.

Реакція Труханова

Мер Одеси вже прокоментував інформацію про нібито свій російський паспорт. Він зазначив, що ця "історія" тягнеться ще з 2014 року.

"Протягом цього часу зʼявляються якісь скани, фотографії та "витяги". Всі відповідні правоохоронні структури вже неодноразово давали офіційну відповідь: Геннадій Труханов НЕ МАЄ російського громадянства. Адекватним людям ця тема вже набридла. Всім іншим нагадаю: для перевірки таких даних існують відповідні державні та правоохоронні органи. А не блогери", — підкреслив Труханов.

Публікація Геннадія Труханова від 17 вересня Фото: Скриншот

Нагадаємо, у 2019 році стало відомо, що ще у 2017 році російський суд визнав рішення про видачу громадянства Геннадію Труханову незаконним, а його паспорт — недійсним. Представник самого політика запевнив на суді, що мер Одеси ніколи не звертався до органів РФ за громадянством і про наявність свого другого паспорту дізнався з інтернету.

У 2024 році міський голова Одеси Геннадій Труханов вже фігурував в іншому скандалі. Політик виступив проти деколонізації вулиць міста, назвавши це відмовою від світового бренду. В Одеській та Львівській ОВА його за це розкритикували, зокрема Максим Козицький закликав СБУ до перевірки.