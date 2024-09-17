Стерненко сообщил, что у Труханова есть гражданство РФ: мэр Одессы ответил (фото)

Блогер Сергей Стерненко рассказал, что политик якобы оформлял банковскую карту в РФ в начале февраля 2022 года. Сам Геннадий Труханов подчеркнул, что получает подобные обвинения уже не впервые.

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Украинский активист и блогер Сергей Стерненко заявил, что мэр Одессы Геннадий Труханов имеет российское гражданство. Об этом известно из его публикации в соцсетях от 17 сентября.

Стерненко проинформировал, что городской голова оформлял российскую банковскую карту накануне полномасштабного вторжения ВС РФ — 9 февраля 2022 года. При этом он сослался на данные из "слитых российских баз данных".

"Информация о серии и номере паспорта, прописке и дате выдачи также согласуется со сведениями, которые ранее публиковали украинские журналисты. Украина — страна возможностей", — добавил блогер.

Фото: Сергей Стерненко Фото: Сергей Стерненко Фото: Сергей Стерненко Фото: Сергей Стерненко Фото: Сергей Стерненко

Вероятно, речь идет о расследовании "Слідства. Інфо", которое выходило еще в 2016 году. Тогда журналисты выяснили, что в некоторых регистрационных документах Труханов был указан как гражданин РФ. Комментировать ситуацию политик тогда отказался.

Реакция Труханова

Мэр Одессы уже прокомментировал информацию о якобы своем российском паспорте. Он отметил, что эта "история" тянется еще с 2014 года.

"В течение этого времени появляются какие-то сканы, фотографии и "выдержки". Все соответствующие правоохранительные структуры уже неоднократно давали официальный ответ: Геннадий Труханов НЕ ИМЕЕТ российского гражданства. Адекватным людям эта тема уже надоела. Всем остальным напомню: для проверки таких данных существуют соответствующие государственные и правоохранительные органы. А не блогеры", — подчеркнул Труханов.

Публикация Геннадия Труханова от 17 сентября Фото: Скриншот

Напомним, в 2019 году стало известно, что еще в 2017 году российский суд признал решение о выдаче гражданства Геннадию Труханову незаконным, а его паспорт — недействительным. Представитель самого политика заверил на суде, что мэр Одессы никогда не обращался в органы РФ за гражданством и о наличии своего второго паспорта узнал из интернета.

В 2024 году городской голова Одессы Геннадий Труханов уже фигурировал в другом скандале. Политик выступил против деколонизации улиц города, назвав это отказом от мирового бренда. В Одесской и Львовской ОВА его за это раскритиковали, в частности Максим Козицкий призвал СБУ к проверке.