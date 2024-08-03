Глава Львовской ОВА призвал СБУ проверить Труханова из-за скандала вокруг декоммунизации

Геннадий Труханов выставил избавление от имперских названий как отказ от "мирового бренда" города. Максим Козицкий озвучил три версии, почему мэр Одессы защищает российский миф.

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Председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий раскритиковал мэра Одессы Геннадия Труханова из-за его позиции по поводу декоммунизации. Об этом известно из публикации от 3 августа.

Козицкий заявил, что Труханов на третий год полномасштабной войны "защищает российский имперский миф". Он отметил, что в Украине завершается вполне логичный, предсказуемый и законный процесс декоммунизации. В последние дни июля в регионах активно обсуждались соответствующие изменения.

Однако, по словам главы Львовской ОВА, если на западе "просто не спешили, не успели, не поняли закон до конца, возмутились, потому что не знали о таких обязанностях и сроках", то Труханов "откровенно защищает имперский исторический миф". Речь идет о том, что Одессы якобы нет без русской культуры. Козицкий подчеркнул, что речь о городе, который страдает от обстрелов ВС РФ ежедневно и каждую ночь.

"У господина Труханова какой-то стокгольмский синдром — когда жертва дальше любит своего палача, или он просто решил хайпануть на подыгрывании ностальгически настроенным избирателям? Есть еще третий вариант. И его должна была бы проверить Служба безопасности Украины", — написал он.

Политик поддержал "сознательных одесситов" и команду Одесской ОВА. Он добавил, что деколонизация — это "процесс выздоровления" путем разрушения навязанных мифов о дружбе народов, братстве, мире, общей победе и вражеской культуре.

Пост Максима Козицкого от 3 августа Фото: Скриншот Пост Максима Козицкого от 3 августа Фото: Скриншот

Напомним, мэр Одессы Геннадий Труханов выступил против деколонизации улиц, анонсированной ОВА. Он заявил, что город якобы заставляют "отказаться от всего того, что сделало Одессу мировым брендом".

Труханов запустил онлайн-голосование по переименованию, но голоса разделились. Тогда он заявил, что в опросе приняли участие жители других городов, которые не должны решать судьбу Одессы. На это отреагировал глава ОВА Олег Кипер, который призвал искать улицы с имперскими названиями в Уфе.