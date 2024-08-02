Переименование в Одессе: Труханов провел голосование, а Кипер заявил, что имперских названий не будет
Мэр Одессы обвинил жителей других украинских и мировых городов в голосовании "за" переименование улиц в Одессе, однако в соцсетях обратили внимания, что "против" голосовали также и россияне.
Городской голова Одессы Геннадий Труханов обнародовал результаты голосования подписчиков его телеграмм-канала по переименованию улиц Одессы в рамках декоммунизации, которую анонсировала областная военная администрация. Голоса поделились поровну, но Труханов считает, что голоса "за" переименование были накручены. Соответствующий пост глава Одессы опубликовал в телеграмм-канале.
По результатам онлайн-голосования, против переименования улиц Одессы отдано 95.278 голосов, за — 93.641 голос. Разница между двумя вариантами ответов составляет 1603 голоса.
"Я благодарен всем, кто принял участие в опросе: жителям Одессы, Киева, Тернополя, Львова, Винницы, Жмеринки, Варшавы, Берлина, Монреаля, Чикаго и других! Нам очень приятно, что вы переживаете за судьбу нашего города, но все же подчеркиваю: судьбу Одессы должны решать настоящие одесситы", — написал Труханов.
Он также обнародовал скриншоты с результатами подобных голосований, которые провели в местных телеграмм-каналах Одессы, где значительное преимущество получил вариант "против".
"Хочу поблагодарить все другие Telegram-каналы Одессы, которые проводили опрос — их результаты вы можете увидеть", — отметил Труханов.
В голосование вмешались российские оккупанты
В то же время пророссийский блогер из Крыма Александр Талипов, против которого в Украине открыто уголовное производство по разжиганию национальной вражды, открыто призвал своих подписчиков проголосовать "против" на странице Труханова.
"Друзья, давайте покажем, что означает "Рука Кремля", надо проголосовать против переименования улиц в Одессе", — написал Талипов.
Позже он обнародовал пост, в котором отметил, что таким образом им существенно удалось повлиять на результаты голосования.
"Друзья, вы настоящая рука Кремля, за несколько часов мы выровняли голосование и дали около 20 тысяч голосов", — отметил Талипов.
Реакция председателя Одесской ОВА Олега Кипера
По словам главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера, Одессе выпал исторический шанс оторваться от имперских нарративов и быть современным культурно независимым украинским городом, а не жить прошлым.
"В нынешних реалиях в украинском городе не место улицам в честь людей, которые получали из рук Путина медали или сотрудничали с КГБ или воспевали советский союз с империей", — написал Кипер.
Глава региона отметил, что для тех, кто до сих пор скучает по СССР и их названиям, существуют города в РФ.
"Если кому-то очень хочется прогуливаться по улицам с имперскими/советскими названиями — есть Москва и Уфа, а не украинская Одесса. В Одессе такого не будет", — подчеркнул Кипер.
Напомним, 31 июля Геннадий Труханов.раскритиковал десоветизацию, декоммунизацию и деколонизацию улиц, которую анонсировала областная военная администрация.