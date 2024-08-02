Переименование в Одессе: Труханов провел голосование, а Кипер заявил, что имперских названий не будет

Мэр Одессы обвинил жителей других украинских и мировых городов в голосовании "за" переименование улиц в Одессе, однако в соцсетях обратили внимания, что "против" голосовали также и россияне.

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Городской голова Одессы Геннадий Труханов обнародовал результаты голосования подписчиков его телеграмм-канала по переименованию улиц Одессы в рамках декоммунизации, которую анонсировала областная военная администрация. Голоса поделились поровну, но Труханов считает, что голоса "за" переименование были накручены. Соответствующий пост глава Одессы опубликовал в телеграмм-канале.

По результатам онлайн-голосования, против переименования улиц Одессы отдано 95.278 голосов, за — 93.641 голос. Разница между двумя вариантами ответов составляет 1603 голоса.

Результаты голосования по переименованию улиц Одессы Результаты голосования по переименованию улиц Одессы

"Я благодарен всем, кто принял участие в опросе: жителям Одессы, Киева, Тернополя, Львова, Винницы, Жмеринки, Варшавы, Берлина, Монреаля, Чикаго и других! Нам очень приятно, что вы переживаете за судьбу нашего города, но все же подчеркиваю: судьбу Одессы должны решать настоящие одесситы", — написал Труханов.

Он также обнародовал скриншоты с результатами подобных голосований, которые провели в местных телеграмм-каналах Одессы, где значительное преимущество получил вариант "против".

Результаты голосования по переименованию улиц Одессы Результаты голосования по переименованию улиц Одессы Результаты голосования по переименованию улиц Одессы

"Хочу поблагодарить все другие Telegram-каналы Одессы, которые проводили опрос — их результаты вы можете увидеть", — отметил Труханов.

В голосование вмешались российские оккупанты

В то же время пророссийский блогер из Крыма Александр Талипов, против которого в Украине открыто уголовное производство по разжиганию национальной вражды, открыто призвал своих подписчиков проголосовать "против" на странице Труханова.

"Друзья, давайте покажем, что означает "Рука Кремля", надо проголосовать против переименования улиц в Одессе", — написал Талипов.

Позже он обнародовал пост, в котором отметил, что таким образом им существенно удалось повлиять на результаты голосования.

пост Талипова Фото: Скриншот

"Друзья, вы настоящая рука Кремля, за несколько часов мы выровняли голосование и дали около 20 тысяч голосов", — отметил Талипов.

Реакция председателя Одесской ОВА Олега Кипера

По словам главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера, Одессе выпал исторический шанс оторваться от имперских нарративов и быть современным культурно независимым украинским городом, а не жить прошлым.

"В нынешних реалиях в украинском городе не место улицам в честь людей, которые получали из рук Путина медали или сотрудничали с КГБ или воспевали советский союз с империей", — написал Кипер.

Глава региона отметил, что для тех, кто до сих пор скучает по СССР и их названиям, существуют города в РФ.

"Если кому-то очень хочется прогуливаться по улицам с имперскими/советскими названиями — есть Москва и Уфа, а не украинская Одесса. В Одессе такого не будет", — подчеркнул Кипер.

пост Кипера Фото: Скриншот

Напомним, 31 июля Геннадий Труханов.раскритиковал десоветизацию, декоммунизацию и деколонизацию улиц, которую анонсировала областная военная администрация.