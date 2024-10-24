Не хочуть воювати один з одним: які теми розділяють українців і як РФ може це використати

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І з хороших новин: дослідження рівня поляризації суспільства, проведене Громадянською мережею ОПОРА, показує, що поляризація в Україні значно менша, ніж очікувалось (ніж про це говорять медійники). Так, існують певні лінії напруги (зображені на фото), але вони не є критичними. Це справді позитивна новина, яка свідчить про те, що українці — значно мудріші та стійкіші, ніж про це часто говорять у "експертних" колах.

З поганих новин — ці лінії напруги можуть бути використані російською пропагандою для маніпуляцій та дестабілізації. І, на жаль, чинна інформаційна політика в Україні не завжди здатна ефективно протистояти цим загрозам, оскільки вона занадто захопилася власною пропагандою.

Томас Рід зазначає, що одним із головних показників пропаганди є те, що її не можна точно поміряти. Це стає проблемою, оскільки без чіткої оцінки ефективності важко аргументувати, чому потрібні великі фінансові ресурси для її підтримки. І хоч на пропаганду виділяють значні кошти, відсутність методів вимірювання її впливу блокує розуміння процесів, на які вона спрямована. Це слабке місце не лише для Росії, яка активно використовує пропаганду, але й для всіх, хто застосовує цей інструмент.

Пропаганда у форматі українських марафонів чи офіційної інформаційної політики на сьогодні — це "пропаганда навпаки", яка може послаблювати нас. Спроба нав’язати суспільству певну думку не працює так ефективно, як чесна дискусія, що виходить за межі державної політики.

Рішенням є чесна розмова. Неважливо, через які канали передається інформація — Telegram, iPhone чи Samsung. Головне — це прозора інформаційна політика, яка будується на правдивості та довірі, а не на маніпуляціях і уявному контролі.

Про ще одну проблему згадав під час дискусії Валерій Пекар. Ми так сильно чекаємо "поляризації", що перетворили її в Self-fulfilling prophesy. Саме тому респект ОПОРІ за те, що вони базують свої висновки на наукових даних і дослідженнях, а не на суб’єктивних відчуттях.

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