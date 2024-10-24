Не хотят воевать друг с другом: какие темы разделяют украинцев и как РФ может это использовать

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И из хороших новостей: исследование уровня поляризации общества, проведенное Гражданской сетью ОПОРА, показывает, что поляризация в Украине значительно меньше, чем ожидалось (чем об этом говорят медийщики). Да, существуют определенные линии напряжения (изображенные на фото), но они не являются критическими. Это действительно положительная новость, которая свидетельствует о том, что украинцы — значительно мудрее и устойчивее, чем об этом часто говорят в "экспертных" кругах.

Из плохих новостей — эти линии напряжения могут быть использованы российской пропагандой для манипуляций и дестабилизации. И, к сожалению, действующая информационная политика в Украине не всегда способна эффективно противостоять этим угрозам, поскольку она слишком увлеклась собственной пропагандой.

Томас Рид отмечает, что одним из главных показателей пропаганды является то, что ее нельзя точно измерить. Это становится проблемой, поскольку без четкой оценки эффективности трудно аргументировать, почему нужны большие финансовые ресурсы для ее поддержки. И хотя на пропаганду выделяются значительные средства, отсутствие методов измерения ее влияния блокирует понимание процессов, на которые она направлена. Это слабое место не только для России, которая активно использует пропаганду, но и для всех, кто применяет этот инструмент.

Пропаганда в формате украинских марафонов или официальной информационной политики на сегодня — это "пропаганда наоборот", которая может ослаблять нас. Попытка навязать обществу определенное мнение не работает так эффективно, как честная дискуссия, выходящая за рамки государственной политики.

Решением является честный разговор. Неважно, через какие каналы передается информация — Telegram, iPhone или Samsung. Главное — это прозрачная информационная политика, которая строится на правдивости и доверии, а не на манипуляциях и мнимом контроле.

О еще одной проблеме упомянул во время дискуссии Валерий Пекарь. Мы так сильно ждем "поляризации", что превратили ее в Self-fulfilling prophesy. Именно поэтому респект ОПОРЕ за то, что они базируют свои выводы на научных данных и исследованиях, а не на субъективных ощущениях.

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