Для людей, а не для коррупции: 5 вопросов, которые нужно задать кандидату в министры энергетики

Вся энергетическая тусовка сейчас обсуждает критически важный вопрос: кто станет новым министром энергетики? Но, как говорила героиня Джоди Фостер в True Detective: "Это неправильный вопрос".

Правильный вопрос — что нужно изменить, чтобы таких министров, как двое предыдущих, в принципе не было?

Надо сосредоточиться не на фамилиях, а на плане действий, который позволит снять системные шлагбаумы развития отрасли.

Что действительно стоит спрашивать у кандидатов и правительства:

Как уменьшить влияние государства на компании энергетической отрасли, как приватизировать компании и обеспечить конкуренцию и эффективное регулирование?

Когда и как мы завершим интеграцию в европейский рынок и обеспечим конкуренцию, а не искаженные условия, в которых государственные предприятия делают вид, что защищают людей, а на самом деле играют шлагбаумами?

Когда и как будет усилено корпоративное управление в государственных компаниях, которые останутся, по стандартам OECD? Как будет обеспечена прозрачная работа профессионального менеджмента?

Что будет сделано для финансового оздоровления энергорынка и исправления его искривленного регулирования, которое мешает интеграции в энергетический рынок ЕС?

Каким будет развитие энергетики на региональном уровне, как будет развиваться децентрализованная генерация и новые форматы управления, реально способные уменьшить цену на электроэнергию?

Вот это — правильные вопросы. Потому что именно отсутствие ответов на них и создает почву для коррупции.

Не имена решают. Система определяет результат.

