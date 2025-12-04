Поддержите нас UA
Для людей, а не для коррупции: 5 вопросов, которые нужно задать кандидату в министры энергетики

Для того, чтобы Украина получила нормальную энергетику, не так важно, кто станет следующим министром, убежден общественный деятель Роман Вибрановский. Важно другое — что нужно изменить, чтобы никогда больше не было таких министров, как два предыдущих.

Роман Выбрановский
Роман Выбрановский
Телеменеджер, медийная персона
Центральная диспетчерская энергосистемы
Центр управления энергетикой | Фото: Соцсети

Вся энергетическая тусовка сейчас обсуждает критически важный вопрос: кто станет новым министром энергетики? Но, как говорила героиня Джоди Фостер в True Detective: "Это неправильный вопрос".

Правильный вопрос — что нужно изменить, чтобы таких министров, как двое предыдущих, в принципе не было?

Надо сосредоточиться не на фамилиях, а на плане действий, который позволит снять системные шлагбаумы развития отрасли.

Что действительно стоит спрашивать у кандидатов и правительства:

  • Как уменьшить влияние государства на компании энергетической отрасли, как приватизировать компании и обеспечить конкуренцию и эффективное регулирование?
  • Когда и как мы завершим интеграцию в европейский рынок и обеспечим конкуренцию, а не искаженные условия, в которых государственные предприятия делают вид, что защищают людей, а на самом деле играют шлагбаумами?
  • Когда и как будет усилено корпоративное управление в государственных компаниях, которые останутся, по стандартам OECD? Как будет обеспечена прозрачная работа профессионального менеджмента?
  • Что будет сделано для финансового оздоровления энергорынка и исправления его искривленного регулирования, которое мешает интеграции в энергетический рынок ЕС?
  • Каким будет развитие энергетики на региональном уровне, как будет развиваться децентрализованная генерация и новые форматы управления, реально способные уменьшить цену на электроэнергию?
Вот это — правильные вопросы. Потому что именно отсутствие ответов на них и создает почву для коррупции.

Не имена решают. Система определяет результат.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

