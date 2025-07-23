ПВО нет, ТЦК убивает, фронт рушится: как выглядят информационные вбросы РФ и как с ними бороться

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"Влада, где ПВО"? "Фронт рушится"! "Людей нет"! "ТЦК убивает"! Думаю, к середине сентября нас ждет нашествие информационного дерьма с такими тезисами. Откуда предположения?

Еще во время обстрелов энергетики мы обнаружили, что россияне "привязывают" собственные обстрелы к информационным вбросам. Тогда разворачивали историю о том, что "в отключениях виновато правительство" и создавали эти отключения ракетами.

Сейчас невооруженным глазом можно увидеть, что среди целей российских атак все украинские города — это попытка давить на гражданское население, чтобы ухудшить моральное состояние.

Логично предположить, что информационное давление будет привязано также. Цель — уменьшить количество новых рекрутов ВСУ и усилить тревожность населения.

В конце концов, эти тезисы мы сейчас видим невооруженным глазом.

При этом на нас с вами — каждом потребителе информации — лежит ответственность отделить говно от изюма. Действующие институции не помогают, а лишь усугубляют ситуацию.

Потому что о реальном положении дел на фронте мы знаем разве из интервью Чмута и остатков независимых журналистов. Да будто мы и так не знаем — почти у каждого на фронте есть родственники или друзья. Общался недавно — слово в слово с Чмутом, только жестче.

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О реформе ТЦК даже не начинают разговор, хотя о проблемах "все все знают".

В дополнение "правоохранители" решили публично наехать на НАБУ и САП, что будет иметь сомнительные политические бенефиты и очевидное уменьшение уровня доверия к власти в целом (который и так на минимуме — посмотрите социологию)

Ну, а стратегические коммуникации в этот момент заняты перестановкой мебели в хрущевке — министра нет, ответственных за информационную политику, видимо, ищут, но как-то без огонька.

Россияне (доказано исследованиями) не придумывают ничего нового. Берут реальные проблемы и преувеличивают их. Бороться с этим очень сложно. Проблемы надо решать.

Молчать о проблемах тоже нельзя — поэтому не каждый из тех, кто говорит о проблемах на фронте, с ТЦК или ПВО, является "агентом Кремля". Просто надо отделять говно от изюминок. И делать это придется каждому самостоятельно.

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