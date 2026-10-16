Не надо путать подготовку к зиме с политикой: почему децентрализованную генерацию следует передать частному бизнесу

Демократия в общинах начинается с нехватки воды. В Нидерландах нам подарили прекрасную фразу: "Наша демократия началась с воды. Потому что пришлось договариваться между собой". Нехватка воды теперь — и наша проблема. Теперь нужно превратить ее в способ договориться.

Проблемы Киева с подготовкой к зиме подтверждают наш давний тезис: создавать распределенную децентрализованную генерацию должны не общины, а частный бизнес.

Ведь в чем проблема Киева? Когда местные органы самоуправления строят новые энергетические объекты (в основном это установки для накопления энергии, газопоршневые и газотурбинные станции или станции, работающие на биомассе), они делают это долго, дорого и неэффективно. Потому что это бюрократия, бардак и — главное — это не их работа.

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Правильный подход к созданию новых производственных мощностей — партнерство с частным бизнесом, привлечение общин в качестве партнеров, привлечение иностранных производителей оборудования и европейских ресурсов, которые приходят вместе с этими производителями.

Европейцы уже ясно дают понять: без частных инвестиций невозможно восстановить энергосистему. А для привлечения инвестиций необходимо сотрудничать с частными компаниями и разрабатывать экономически выгодные проекты. И это вопрос не "далекого будущего". Уровень подготовки к зиме показывает, что этот вопрос уже давно назрел. В Нидерландах, где мы с Оксаной Золотаревой на прошлой неделе общались с инженерными и финансовыми кругами, в Брюсселе, где формируется политика, это уже достаточно хорошо понимают.

В некоторых городах Украины, с которыми мы сотрудничаем, это тоже понимают. И мы уже вместе начинаем разрабатывать проекты с понятной экономикой.

Но речь не идет о городах с населением более миллиона человек. В крупных городах местные власти пока с увлечением заменяют меры по подготовке новых проектов политическими лозунгами. Результат мы видим.

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