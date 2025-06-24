Махинации на пользу дела: почему скандал с Назарием Гусаковым научит украинцев донатить правильно

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История с Назарием, который собирал деньги на лечение, а тратил не очень ясно на что, будет иметь положительный эффект на благотворительность в Украине.

Потому что донаты отдельным физическим лицам никогда не были и никогда не будут эффективным способом благотворительности. Лучший способ — доверить деньги фондам, которые имеют опыт и умение.

До меня это дошло, когда мы в 2006-м собирали деньги через телеканал для детей, которые лечатся от лейкемии. Оказалось (мне об этом подробно рассказали врачи), что самая большая потребность — общежитие для родителей. Лекарства государство закупает, но их эффективность зависит от состояния ребенка, а состояние зависит от близости родителей.

"Фонд" — не панацея, конечно. Тогда же стало понятно, что репутация фондов — тоже сложное дело. Мы помогали собирать на "Больницу будущего", которую так и не построили.

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Но с тех пор я стараюсь донатить именно организациям. Фонд Притулы, или "Вернись живым", или "Лелека" лучше всего объясняют, как используют деньги для армии. И я очень в порядке, если в этих организациях на зарплате есть специалисты, которые могут использовать деньги с максимальным эффектом, есть коммуникационщики, которые могут привлечь максимальное количество людей, и финансисты, которые проконтролируют расходование средств.

"Если" — потому что не знаю, есть ли — честно. Но считаю, что должны быть. Потому что их работа увеличивает эффект каждой собранной гривны.

Благотворительность — не только "требование времени" и признак того, что правительственные агентства не справляются с чем-то (закупка дронов или лечение детей). Это внутренняя потребность каждого из нас, по "требованию времени". Но она должна приносить не только эмоциональный эффект "я помог", но и логический "я помог лучше".

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