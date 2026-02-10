Чтобы выжечь совок из себя, можно начать с простого лингвистического упражнения. Перестать считать "во сколько обойдется" восстановление разрушенного россиянами. Восстановление ТЭЦ (электростанций, подстанций сетей) "обойдется в дофигилиард гривен" — упражняются в расчетах комментаторы и даже чиновники.

Hold on — а кому "обойдется"? Постановка вопроса на самом деле из советских времен, когда строительство "обходилось" в централизованной экономике.

Мы же серьезно о евроинтеграции, правда? Значит, во-первых, Россия должна возместить убытки владельцам разрушенного — и фиксация этого уже ведется.

А вот "отстраивать" должны частные компании, которые могут, вместе с городом, посчитать лучший способ обеспечения теплом и электричеством граждан. Хороший бизнес во всех странах, кстати, потому что есть гарантированная потребность. Тариф должен обеспечить экономику новых предприятий.

Более того — изношенность оборудования во многих городах приближается к 100%, то есть инвестиции в обновление все равно нужно было бы привлекать. По той же, европейского рынка, логике — расчет потребления, определение наилучшего способа обеспечения услуги предоставления тепла (1, 5 или 125 котельных) и построение экономической модели.

Потому что "обойдется" — это если мы будем просить на восстановление, а потом давать наколядованные деньги государственным и коммунальным предприятиям. Чтобы перезапустить коррупционную и неэффективную экономику.

А вот сколько технологий и инвестиций надо будет привлечь в Украину для того, чтобы община города имела устойчивые поставки тепла и электричества... Сложная формулировка, нет вопросов. Но более эффективная.

