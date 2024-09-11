Заработать, а не выпрашивать: как Украина может получить большие деньги от ЕС

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Экономика ЕС выбирает направление, нам нужно решить, успеем ли мы хоть в какой-то вагон.

Сегодня президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и бывший итальянский премьер Марио Драги объявят стратегию обновления экономического развития ЕС.

Это не официальный документ, это аналитический отчет, который Драги готовил для того, чтобы показать, как "перезапустить" экономику ЕС, которая проигрывает США и Азии. Отчет ждали долго и он заведомо написан очень амбициозно — не все страны изначально согласятся. Но написанный блестящим экономистом, он показывает возможности для развития. Проблемы давно описаны — недостаток конкурентоспособности, зависимость от третьих стран как в материалах, так и в экспорте.

Среди решений, которые уже просочились со встреч и сливов в прессу:

фокус на инвестициях в инновации и технологии;

фокус на уменьшении зависимости от недружественных стран, в частности, в материалах;

фокус на собственном военном производстве и сотрудничестве между странами ЕС;

необходимость системной стратегии развития энергетики, которая, среди прочего, предусматривает инвестиции в сети.

Главное: все это требует огромных денег, и эти деньги нужно искать в частном секторе. Европейские экономисты хотят, чтобы бизнес работал лучше и эффективнее, с оглядкой на безопасность.

Что в этом важно для нас? Если мы о европейской интеграции серьезно, то в этих направлениях мы должны искать, как предложить европейцам то, чего не хватает. Возможность для инноваций (привет, ІТ), умение быстро разрабатывать решения в сфере вооружения (привет, частные оборонные инициативы), возможность быстро строить генерацию и сети.

Но все это о частном капитале, частных инициативах, а не о долинах розовых единорогов, которые мы презентуем на каждой конференции по реформам. Отчет Драги — направление развития ЕС, которое может очертить нам, в какой вагон мы сядем.

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