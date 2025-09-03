Телеграмм как способ справиться со стрессом: что на самом деле ищут украинцы в популярном мессенджере
Представление о том, что украинцы получают информацию из мессенджера Телеграм, является абсолютно неправильным, утверждает журналист Роман Выбрановский. Да, украинцы — частые посетители этого ресурса, но ищут там они не новости (журналистики там в принципе нет), а способ справиться со стрессом.
Опять апокалиптические заголовки о том, что "все получают новости из телеграмм". Получают. Но не новости, а способ справиться со стрессом.
Реальность другая — у нас очень сильно смешались форматы "любого контента" "новостей" и "журналистики".
Во-первых, все действующие исследования — социология с простыми вопросами. "Откуда вы берете информацию" ? — спрашивают. А что такое "информация"? Вот цифры от Gradus из совсем другого опроса. Реакция на стресс — проверка телеграмм-каналов. Каждый раз, когда стресс или "летит", все привыкли туда смотреть.
Оттуда и ответы в опросах. Которые не означают, что люди в телеграмме смотрят и читают "новости". Контент — да, журналистики там нет.
Просто был период, когда только журналисты продуцировали "новостной контент". В результате предложение часто снижалось до банального "скопировал-вставил". Неудивительно, что эту профессию заменили телеграмом и скоро заменят ИИ.
А запрос на настоящую журналистику — профессию, в которой человек разбирается в теме и рассказывает простым языком — как был, так и остался. С предложением вопрос.
Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.Важно