"Это не случайность": Telegram по неизвестным причинам заблокировал ряд украинских OSINT-проектов (фото, видео)

Ряд украинских, а также российских и белорусских телеграм-каналов, которые посвящены разведке на основе данных из открытых источников, в четверг, 26 июня, практически одновременно были заблокированы администрацией мессенджера по неизвестным причинам.

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Без всяких объяснений OSINT-каналы были заблокированы, информирует на своем резервном канале проект OsintFlow, который собирает информацию и проводит фактчекинг о военных преступлениях России, совершенных на территории Украины.

Представители OSINT-сообщества "Бджоли", канал которых также был заблокирован, предполагают, что одновременное удаление нескольких одинаковых по сути каналов, наводит на мысль, что владелец Telegram Павел Дуров, возможно, сотрудничает с российскими спецслужбами.

Украинские расследователи активно мешали российской пропаганде и разоблачали фейки, что, очевидно, привело к их блокировке без возможности апелляции. В то же время российские OSINT-каналы, включая те, которые открыто нарушают правила платформы, продолжают функционировать без каких-либо ограничений, констатирует в видео один из авторов сообщества.

"Мы уверены, что это не случайность, а целенаправленная атака на украинские аналитические сообщества", — говорится в сообщении.

Также Telegram заблокировал украинские каналы Cateyes Osint, который разоблачает российских военных, коллаборационистов и сторонников "русского мира", собирая, проверяя и анализируя данные из открытых источников, и OSINT Georgia.

Кроме того, как сообщает профильный российский канал "Этичный хакер", Телеграмм заблокировал по меньшей мере три российских и один белорусский канал, посвященных разведке по открытым источникам.

Утверждается, что каждый из этих каналов не нарушал правила сообщества и не писал о событиях российско-украинской войны. Все эти четыре канала выглядели как обычные коммерческие паблики, часть их содержала рекламу, отмечает российский ресурс "Медиазона". В основном они размещали какие-то ссылки на публично доступные ресурсы.

Владелец мессенджера Telegram Павел Дуров комментариев по поводу удаления каналов и обвинений в возможной работе на ФСБ РФ на момент выхода материала не давал.

Напомним, в апреле, после сообщения об иске РФ к Анатолию Чубайсу и другим топ-менеджерам РОСНАНО, исчез российский канал ВЧК-ОГПУ, который специализируется на криминальной тематике.

Также Фокус писал, что 30 марта стало известно, что Telegram заблокировал анонимный канал "Джокер".