"Це не випадковість": Telegram з невідомих причин заблокував ряд українських OSINT-проєктів (фото, відео)

Низка українських, а також російських та білоруських телеграм-каналів, які присвячені розвідці на основі даних з відкритих джерел, у четвер, 26 червня, практично одночасно були заблоковані адміністрацією месенджера з невідомих причин.

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Без жодних пояснень OSINT-канали були заблоковані, інформує на своєму резервному каналі проект OsintFlow, який збирає інформацію та проводить фактчекінг про воєнні злочини Росії, вчинені на території України.

Представники OSINT-спільноти "Бджоли", канал яких також було заблоковано, припускають, що одночасне видалення декількох однакових по суті каналів, наводить на думку, що власник Telegram Павло Дуров, можливо, співпрацює з російськими спецслужбами.

Українські розслідувачі активно заважали російській пропаганді та викривали фейки, що, очевидно, спричинило їхнє блокування без можливості апеляції. Водночас російські OSINT-канали, включно з тими, що відкрито порушують правила платформи, продовжують функціонувати без будь-яких обмежень, констатує у відео один з авторів спільноти.

"Ми впевнені, що це не випадковість, а цілеспрямована атака на українські аналітичні спільноти", — йдеться у повідомленні.

Також Telegram заблокував українські канали Cateyes Osint, який викриває російських військових, колаборантів та прихильників "руського міра", збираючи, перевіряючи та аналізуючи дані з відкритих джерел, та OSINT Georgia.

Окрім того, як повідомляє профільний російський канал "Этичный хакер", Телеграм заблокував щонайменше три російські та один білоруський канал, присвячених розвідці за відкритими джерелами.

Стверджується, що кожен з цих каналів не порушував правила спільноти та не писав про події російсько-української війни. Усі ці чотири канали виглядали як звичайні комерційні пабліки, частина їх містила рекламу, зазначає російський ресурс "Медиазона". Здебільшого вони розміщували якісь посилання на публічно доступні ресурси.

Власник месенджеру Telegram Павло Дуров коментарів щодо видалення каналів та звинувачень у можливій роботі на ФСБ РФ на момент виходу матеріалу не давав.

Нагадаємо, у квітні, після повідомлення про позов РФ до Анатолія Чубайса та інших топ-менеджерів РОСНАНО, зник російський канал ВЧК-ОГПУ, який спеціалізується на кримінальній тематиці.

Також Фокус писав, що 30 березня стало відомо, що Telegram заблокував анонімний канал "Джокер".