Таємничо зник Telegram-канал ВЧК-ОДПУ з мільйоном підписників
Представники каналу ВЧК-ОГПУ, який зник після повідомлення про позов РФ до Анатолія Чубайса та інших топ-менеджерів РОСНАНО, заявили, що ресурс, імовірно, видалило керівництво Telegram.
Про це повідомили на резервному каналі, справжність якого перевірити неможливо.
Канал ВЧК-ОДПУ спеціалізується на кримінальній тематиці, також там публікувалися зливи від силовиків.
Одним з останніх повідомлень став пост про те, що російському політику Анатолію Чубайсу та іншим топ-чиновникам організації "Роснано" висунуто позов. Ще один пост повідомляв про те, що суд у Москві заарештував на два місяці генерального директора великої агрокомпанії з Петербурга "Благо Інвест" Дмитра Фосмана. У січні в Ленінградській області, після допиту наклав на себе руки один із топ-менеджерів ГК "Благо" — 49-річний Олександр Хайдін, який обіймав посаду директора з продажу.
Після цього з'явилося повідомлення, що у ВЧК-ОГПУ "немає регіональних філій, чатів, дублерів і т.д. і т.п. Усі, хто називають себе так і позначають у своїх каналах, це особистості, які переслідують темні цілі і не мають до нас стосунку... Жодної медіа-групи ВЧК-ОГПУ теж не існує".
Після цього Telegram-канал ВЧК-ОДПУ став недоступним. У нього було понад мільйон підписників. При спробі зайти в канал з'являється напис, що він недоступний. Є ще два, вочевидь, резервних канали, на одному з яких з'явилося повідомлення, що Telegram-канал було видалено "керівництвом Telegram".
"Поки що хочеться вірити, що цей захід відбувся без участі безпосередньо самого Павла Дурова і пов'язаний з окремими представниками його команди. Жодних відповідей від Телеграм на свої запити редакція каналу не отримує", — йдеться у зверненні адміністрації каналу ВЧК-ОГПУ.
Також там зазначено, що з квітня 2024 року в одній із країн Євросоюзу розслідують справу про замах на засновника каналу після того, як ВЧК-ОГПУ було визнано російською владою іноагентом. "Організатора встановлено — це одна з російських спецслужб", — ідеться в повідомленні.
"У грудні 2024 року російська влада вимагала через суд видалити канал із Телеграма. У квітні 2025 року ВЧК-ОГПУ видалено з Телеграма", — також повідомляють адміністратори.
Вранці 7 квітня адміністрація повідомила, що, мабуть, Telegram вирішив виконати вимогу російської влади (Генпрокуратури і Роскомнагляду) та видалити ВЧК-ОДПУ за публікацію "інформації, спрямованої на дестабілізацію суспільно-політичної обстановки в Російській Федерації, що дискредитує дії органів державної влади Російської Федерації та Збройних Сил Російської Федерації".
Нагадаємо, 30 березня, стало відомо, що Telegram заблокував канал "Джокер" за поширення особистих даних людей без їхнього дозволу. "Джокер" — анонімний український Telegram-канал, який був відомий провокаційними публікаціями та інсайдами про політику і бізнес, його звинувачували в політичному шантажі, вимаганні та пранках над політиками.