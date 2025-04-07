Таємничо зник Telegram-канал ВЧК-ОДПУ з мільйоном підписників

Представники каналу ВЧК-ОГПУ, який зник після повідомлення про позов РФ до Анатолія Чубайса та інших топ-менеджерів РОСНАНО, заявили, що ресурс, імовірно, видалило керівництво Telegram.

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Про це повідомили на резервному каналі, справжність якого перевірити неможливо.

Канал ВЧК-ОДПУ спеціалізується на кримінальній тематиці, також там публікувалися зливи від силовиків.

Одним з останніх повідомлень став пост про те, що російському політику Анатолію Чубайсу та іншим топ-чиновникам організації "Роснано" висунуто позов. Ще один пост повідомляв про те, що суд у Москві заарештував на два місяці генерального директора великої агрокомпанії з Петербурга "Благо Інвест" Дмитра Фосмана. У січні в Ленінградській області, після допиту наклав на себе руки один із топ-менеджерів ГК "Благо" — 49-річний Олександр Хайдін, який обіймав посаду директора з продажу.

Після цього з'явилося повідомлення, що у ВЧК-ОГПУ "немає регіональних філій, чатів, дублерів і т.д. і т.п. Усі, хто називають себе так і позначають у своїх каналах, це особистості, які переслідують темні цілі і не мають до нас стосунку... Жодної медіа-групи ВЧК-ОГПУ теж не існує".

Після цього Telegram-канал ВЧК-ОДПУ став недоступним. У нього було понад мільйон підписників. При спробі зайти в канал з'являється напис, що він недоступний. Є ще два, вочевидь, резервних канали, на одному з яких з'явилося повідомлення, що Telegram-канал було видалено "керівництвом Telegram".

"Поки що хочеться вірити, що цей захід відбувся без участі безпосередньо самого Павла Дурова і пов'язаний з окремими представниками його команди. Жодних відповідей від Телеграм на свої запити редакція каналу не отримує", — йдеться у зверненні адміністрації каналу ВЧК-ОГПУ.

Також там зазначено, що з квітня 2024 року в одній із країн Євросоюзу розслідують справу про замах на засновника каналу після того, як ВЧК-ОГПУ було визнано російською владою іноагентом. "Організатора встановлено — це одна з російських спецслужб", — ідеться в повідомленні.

"У грудні 2024 року російська влада вимагала через суд видалити канал із Телеграма. У квітні 2025 року ВЧК-ОГПУ видалено з Телеграма", — також повідомляють адміністратори.

Вранці 7 квітня адміністрація повідомила, що, мабуть, Telegram вирішив виконати вимогу російської влади (Генпрокуратури і Роскомнагляду) та видалити ВЧК-ОДПУ за публікацію "інформації, спрямованої на дестабілізацію суспільно-політичної обстановки в Російській Федерації, що дискредитує дії органів державної влади Російської Федерації та Збройних Сил Російської Федерації".

Повідомлення адміністрації на резервному каналі Фото: Скриншот

Нагадаємо, 30 березня, стало відомо, що Telegram заблокував канал "Джокер" за поширення особистих даних людей без їхнього дозволу. "Джокер" — анонімний український Telegram-канал, який був відомий провокаційними публікаціями та інсайдами про політику і бізнес, його звинувачували в політичному шантажі, вимаганні та пранках над політиками.