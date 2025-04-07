Таинственно исчез Telegram-канал ВЧК-ОГПУ с миллионом подписчиков

Представители канала ВЧК-ОГПУ, который исчез после сообщения об иске РФ к Анатолию Чубайсу и другим топ-менеджерам РОСНАНО, заявили, что ресурс был вероятно удален руководством Telegram.

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Про это сообщили на резервном канале, подлинность которого проверить невозможно.

Канал ВЧК-ОГПУ специализируется на криминальной тематике, также там публиковались сливы от силовиков.

Одним из последних сообщений стал пост о том, что российскому политику Анатолию Чубайсу и другим топ-чиновникам организации Роснано предъявлен иск. Еще один пост сообщал о том, что суд в Москве арестовал на два месяца генерального директора крупной агрокомпании из Петербурга "Благо Инвест" Дмитрия Фосмана. В январе в Ленинградской области, после допроса покончил с собой один из топ-менеджеров ГК "Благо" — 49-летний Александр Хайдин, занимавший должность директора по продажам.

После этого появилось сообщение, что у ВЧК-ОГПУ "нет региональных филиалов, чатов, дублеров и т.д. и т.п. Все, кто называют себя так и обозначают в своих каналах, это личности, преследующие темные цели и не имеющие к нам отношения… Никакой медиа-группы ВЧК-ОГПУ тоже не существует".

После этого Telegram-канал ВЧК-ОГПУ стал недоступен. У него было более миллиона подписчиков. При попытке зайти в канал появляется надпись, что он недоступен. Есть еще два, по видимому, резервных канала на одном из которых появилось сообщение, что Telegram-канал был удален "руководством Telegram".

"Пока хочется верить, что данное мероприятие прошло без участия непосредственно самого Павла Дурова и связано с отдельными представителями его команды. Никаких ответов от Телеграм на свои запросы редакция канала не получает", — говорится в обращении администрации канала ВЧК-ОГПУ.

Также там указано, что с апреля 2024 года в одной из стран Евросоюза расследуется дело о покушении на основателя канала после того, как ВЧК-ОГПУ был признан российскими властями иноагентом. "Организатор установлен — это одна из российских спецслужб", — сказано в сообщении.

"В декабре 2024 года российские власти требовали через суд удалить канал из Телеграм. В апреле 2025 года ВЧК-ОГПУ удален из Телеграм", — также сообщают администраторы.

Утром 7 апреля администрация сообщила, что, видимо, Telegram решил выполнить требование российских властей (Генпрокуратуры и Роскомнадзора) и удалить ВЧК-ОГПУ за публикацию "информации, направленной на дестабилизацию общественно-политической обстановки в Российской Федерации, дискредитирующей действия органов государственной власти Российской Федерации и Вооруженных Сил Российской Федерации".

Сообщение администрации на резервном канале Фото: Скриншот

Напомним, 30 марта, стало известно, что Telegram заблокировал канал "Джокер" за распространение личных данных людей без их разрешения. "Джокер" — анонимный украинский Telegram –канал, который был известен провокационными публикациями и инсайдами о политике и бизнесе, его обвиняли в политическом шантаже, вымогательстве и пранках над политиками.