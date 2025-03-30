Скандальный Telegram-канал "Джокер" заблокирован: в чем причина

В воскресенье, 30 марта, стало известно, что Telegram заблокировал канал "Джокер" за распространение личных данных людей без их разрешения.

Related video

Об этом стало известно из самой сети Telegram после попытки зайти на канал.

Причиной при попытке открыть его указывается "распространение личных данных людей без их разрешения (доксинг)".

"Джокер" — анонимный украинский телеграмм-канал. Канал был известен провокационными публикациями и инсайдами о политике и бизнесе, его обвиняли в политическом шантаже, вымогательстве и пранках над политиками.

Отметим, что журналисты hromadske в ходе расследования выяснили, что владельцем данного канала является Роман Кравец, а также подтвердили контакты Джокера с Офисом Президента.

Наомним, что ранее стало известно, что табачная компания Philip Morris International (PMI) готовит официальное обращение через американских конгрессменов к правительству США о наложении персональных санкций на владельца телеграмм-канала "Джокер".

Также недовно выяснилось, что блогерша Рамина Эсхакзай выезжала за границу с владельцем Telegram-канала "Джокер", который тоже критиковал блогера за побег.